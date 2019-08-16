　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普續推F-16戰機對台軍售　外交部：審慎樂觀

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

▲F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

記者蔣婕妤／台北報導

北京政府反對美國對台軍售，但有知情人士透露，川普政府持續推進價值80億美元的對台F-16戰機軍售計畫，官員已於15日晚間通報國會，將於16日晚間之前提交套裝方案，進行非正式審查。對此，外交部表示，政府對本案進展審慎樂觀，但目前沒有進一步資訊提供。

美媒《華盛頓郵報》形容，此案是美方多年來對台規模最大、最具意義的軍售案。報導指出，美國國務院將會向參院外交委員會、眾院外交委員會提出此案，預計2個委員會都不會阻撓。但目前美國國務院及白宮均未做出立即回應。

外交部發言人歐江安16日回應，台美關係緊密友好，川普總統上任以來，美國政府高層已多次公開重申《台灣關係法》，美方並已四度對台軍售，展現對台灣安全的堅定支持。我國政府向美方正式提出採購F-16V戰機的「需求信函」後，也持續就該案與美方保持密切協調聯繫。政府對本案進展審慎樂觀，目前沒有進一步資訊提供。

歐江安表示，近期中國大陸軍機穿越台灣海峽中線的挑釁舉措再再彰顯我強化空防能力的重要性，未來我國政府也將持續在台美良好互動基礎上，持續深化台美緊密安全夥伴關係，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

ET快訊
真人娜美網紅野生曝光！「S身材變XXL」只剩胸是真的　網驚呆
快訊／國道1號校車與大貨車事故！20人受傷　回堵8公里

關鍵字：戰績,軍售,外交部,歐江安

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

雙胞胎姊洩藏寶地方　遭其他小朋友狠推坐地

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

萌Q胖河豚見活蟹突「兇性大發」 1秒啃斷大螯...網驚：在吃餅乾？

范少勳背面單手投籃得分！　小鬼遇豬隊友爆怒氣噗噗

溪水暴漲...台中7浪犬「圍圈搶草皮」　下秒被吞噬！救援人淚：望政府重視

不敢上廁所...膽小狗鬼叫要人陪 聽「自己去」無限哀怨：陪我嘛～

邀楊秋興「對帳」　潘恒旭連發3篇酸文：見證我的毀滅與爆炸

川普續推F-16戰機對台軍售　外交部：審慎樂觀

韓國瑜陷打麻將說謊風暴　潘恒旭「順水推舟」：確定辦麻將賽

川普政府續推F-16戰機對台軍售　空軍：靜待美方通知

藍營批常跑高雄...陳其邁無奈：韓國瑜當初希望高雄跟我一起衝刺

藍委批民進黨：只准蔡英文上班拜廟　「不許韓國瑜假日拜票」

快訊／「郭柯王」同框確定破局！　18日桃園三結義剩柯文哲獨自出席

韓國瑜端國防「政策牛肉」　張善政：九月底後陸續公布

獨／揭楊秋興坐韓國瑜團隊「冷板凳」　潘恒旭轟：破壞王，我看不起你！

每天超時工作...陳其邁酸韓國瑜：我從來不會睡到中午才上班

用手指糾正狗狗！呆萌貴賓秒裝可愛「露齒燦笑」：原諒我嘛～

又胃食道逆流了嗎？睡姿錯誤比平躺更慘！

解構柯文哲兩大招數：負能量動員及投機主義

防2020總統大選賭盤　新北警搗破網路地下簽賭集團逮49人

跳進20公尺高沁涼瀑布、泡天然溫泉　馬來西亞隱藏版仙境

金燦榮訪美：中美關係面臨較長困難期　制度、貿易將受限

「不必到日本」埔里就有精美手工紙　蔡培慧邀鄭麗君在地座談

GDP成長率預估上修至2.46%！　主計總處：景氣穩步走升

中職／史上第9位1300安！張正偉：沒贏球沒意義

好友開早餐店！老闆每天爬不起來「結果2個月換新車」　他追問原因笑爆

台中市政推動滿意度調查(限20歲以上台中市居民)

台中市長盧秀燕入主市府執政將滿一週年，諸多政策及施政措施是否為台中市帶來新面貌？台中市民是否有感？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！ETtoday民調雲 敬上<..

政治熱門新聞

楊秋興退黨與馬英九通話　對韓沒..

郭王參選分裂藍營？中常委嗆：開..

藍色恐怖來了！「楊秋興第二」嗆..

批韓成「楊秋興第二」遭開除黨籍..

郝龍斌昨會面郭台銘　劉宥彤預告..

韓國瑜不告楊秋興　鄭弘儀問到重..

獨／私菸案後憲兵受重用　鄭禎祥..

潘恒旭揭楊秋興坐韓團隊「冷板凳..

「郭柯王」同框確定破局！　18..

韓被國家機器監視？　黃子哲：「..

親民黨總統候選人？　李鴻源回應..

總統專機女廚偵訊淚　空少買60..

雙重標準？林智鴻遭爆收高檔酒店..

韓國瑜酗酒燒到陳學聖　怒斥楊秋..

更多熱門

相關新聞

川普政府續推F-16對台軍售　空軍：靜待通知

儘管北京政府反對美國對台軍售，但知情人士透露，川普政府仍持續推進價值80億美元的對台F-16戰機軍售計畫，官員已於15日晚間通報國會，將於16日晚間之前提交套裝方案，進行非正式審查。對此，空軍司令部16日晚間表示，目前全案正依程序進行審查作業中，將靜待美方正式通知。

華郵：美續推F-16戰機對台軍售

看準俄羅斯300億美元市場　農委會帶隊搶進

私菸案對華航輕罰　關務署否認

駐德外交官性騷擾　外交部零容忍

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當街狂刺亡

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！反被網電爆

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自盡

Ubereats正妹吐辛酸：真的不是輕鬆工作　照片有亮點

楊秋興退黨與馬英九通話　對韓沒一句好話

星巴克加料迷昏女學妹　男醫求：家有老小要養

棉花棒清耳朵　她頭骨慘被侵蝕

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖走

半個台灣紫爆！強雨彈還要炸　專家：再下4－7天

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑客人　下秒逆轉

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

應病患少年要求　嫩護士全裸躺床

更多

最夯影音

更多

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

雙胞胎姊洩藏寶地方　遭其他小朋友狠推坐地

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面