川普續推F-16戰機對台軍售　外交部：審慎樂觀

▲F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

記者蔣婕妤／台北報導

北京政府反對美國對台軍售，但有知情人士透露，川普政府持續推進價值80億美元的對台F-16戰機軍售計畫，官員已於15日晚間通報國會，將於16日晚間之前提交套裝方案，進行非正式審查。對此，外交部表示，政府對本案進展審慎樂觀，但目前沒有進一步資訊提供。

美媒《華盛頓郵報》形容，此案是美方多年來對台規模最大、最具意義的軍售案。報導指出，美國國務院將會向參院外交委員會、眾院外交委員會提出此案，預計2個委員會都不會阻撓。但目前美國國務院及白宮均未做出立即回應。

外交部發言人歐江安16日回應，台美關係緊密友好，川普總統上任以來，美國政府高層已多次公開重申《台灣關係法》，美方並已四度對台軍售，展現對台灣安全的堅定支持。我國政府向美方正式提出採購F-16V戰機的「需求信函」後，也持續就該案與美方保持密切協調聯繫。政府對本案進展審慎樂觀，目前沒有進一步資訊提供。

歐江安表示，近期中國大陸軍機穿越台灣海峽中線的挑釁舉措再再彰顯我強化空防能力的重要性，未來我國政府也將持續在台美良好互動基礎上，持續深化台美緊密安全夥伴關係，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。