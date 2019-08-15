把錢賺回來！看準俄羅斯300億美元市場　農委會帶隊拚農產外銷

▲農委會將要把台灣農產品帶到俄羅斯推銷。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會今（15日）舉行記者會宣布21日至22日2天將到俄羅斯拓展外銷市場，是首次跨部會和外交、經濟部合作。今天現場多位廠商代表出席分享，行前期待心情。農委會副主委陳添壽表示，相信俄羅斯對台灣來說是一個非常有淺力發展的國家。

農委會指出，俄羅斯是全球面積最大的國家，人口達1.5億，尤其獨特地理環境及氣候，農產食品需依賴進口，生產無法完全自給自足。2017年俄羅斯進口農產食品金額約280億美元，進口最主要為冷凍食品、冷凍水產，另水果種類及數量也逐年成長，2018年水果進口金額50.8億美元。

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▲陳添壽表示，有信心農產品可以輸出到俄羅斯。（圖／記者許展溢攝）

陳添壽說，去年俄羅斯從各國進口約近300億美元產品，這次針對該國市場對新鮮熱帶水果及食品市場需求，將我國水產、蔬果、食品、茶葉、花卉等市場潛力產品，以其中水果來看，有6種，如火龍果、芒果、木瓜和百香果等台灣優質又多樣的農產品推銷出去。

花壇鄉農會總幹事顧碧琪說，花壇茉莉花茶是首航推到國外，主打在地無毒茉莉花加上好茶，期待這次能讓台灣好茶讓飄香到更遠，把錢賺回來。台灣區花卉輸出業同業公會總幹事莊炳湟表示，台灣蝴蝶蘭以往出口到日本，海運7到10天，到當地仍有保證花期，俄羅斯雖然很遠，但對台灣花卉品質有信心。

雲林縣十八甲果菜生產合作社理事主席李星樺說，台灣蔬菜是很好的農產品，其中高麗菜每年冬天都有過盛問題，俄羅斯冬天剛好冰天雪地，需要吃蔬菜，希望透過這次幫忙農民賣出去。谷芳茶葉負責人洪佳玉指出，種植的有機茶葉7天就能採收，也都通過驗證，並用最高等級販售，對產品有信心，要讓三峽的碧螺春等茶喝到國外。

▲農委會舉行農產品前進俄羅斯記者會，多位廠商代表出席分享行前心情。（圖／記者許展溢攝）

至於預計銷量幾公噸？陳添壽說，現在才剛開始，不過以今年統計台灣輸出到各國農產品有116萬公噸，外銷10萬公噸，上半年也有800多億元輸出金額，較去年同期高出許多，因此有信心農產品可以輸出到俄羅斯，相信該國市場很有潛力。