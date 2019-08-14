駐德外交官訊息、電話性騷擾女部屬　外交部：採零容忍立場

▲外交部長吳釗燮，外交部針對性騷擾事件採零容忍立場。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

有關駐德國漢堡辦事處前處長沈文強涉性騷擾事件，外交部14日說明指出，經調查結果，本案申訴人接到不當文字訊息、電話騷擾，沒有不當肢體接觸，最後由考績會依其建議，於8月21日作成提前調部、申誡1次及降調非主管職務的處分。

外交部指出，本案是由申訴人於107年7月1日提出申訴，外交部受理後立即依規定組成專案調查小組進行調查。在經調查結果經雙方當事人確認，本案申訴人是接到不當文字訊息及電話騷擾，查無不當的肢體接觸。

本次調查結果，外交部表示，當時送交「性騷擾申訴評議委員會」申評會進行評議，再由考績會依其建議，於8月21日作成提前調部、申誡1次及降調非主管職務的處分。

外交部指出，本案懲處結果是經申評會評議及考績會決議所做的審慎決定。此外，本案的懲處也依相關事證及情節程度，依比例原則，做成提前調部、申誡1次及降調非主管職務的懲處，並無所謂「輕輕放下、官官相護」的情形。

外交部強調，對性騷擾案向採零容忍立場，為防治及處理員工性騷擾事件，設置「性騷擾申訴評議委員會」，負責處理性騷擾申訴案件，委員組成共9人，除外交部職員外，尚包含專業律師等社會公正第三方。

外交部指出，在受理申訴案件後，指派3人以上委員組成專案小組進行調查，作成調查報告書提申評會審議。另外，由於性騷擾案件情節輕重情形不盡相同，外交部表示，只要遇性騷擾申訴案件，均依照規定及程序，以嚴謹審慎態度依個案加以調查、審議，並視情節輕重分別作適當處分。