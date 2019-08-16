川普政府續推F-16戰機對台軍售！　華郵：周五晚間前提交國會

▲ 圖為F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

記者詹雅婷／綜合報導

儘管北京政府反對美國對台軍售，但知情人士透露，川普政府仍持續推進價值80億美元的對台F-16戰機軍售計畫，官員已於15日晚間通報國會，將於16日晚間之前提交套裝方案，進行非正式審查。

美媒《華盛頓郵報》形容，此案是美方多年來對台規模最大、最具意義的軍售案。報導指出，美國國務院將會向參院外交委員會、眾院外交委員會提出此案，預計2個委員會都不會阻撓。但目前美國國務院及白宮均未做出立即回應。

在軍售案持續推進的此刻，香港正爆發一連串示威活動。前總統歐巴馬時代的白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）坦言，儘管台灣的國防對美國來說相當重要，但受到貿易戰、香港局勢不穩定影響，川普政府此舉是步險棋，可能助長「美國是香港動亂的幕後黑手」等陰謀論。

不過，美國智庫「戰略暨國際研究」亞洲事務資深顧問格拉澤（Bonnie Glaser）抱持不同看法，強調就算中方不喜歡美國對台軍售的舉動，其嚴重性也不會破壞貿易協議的進展；但她表示，北京政府過去放話威脅制裁出售武器給台灣的美國企業，如今成真的可能性已經提高。

北京政府曾在上月公開表示，美國應該立即取消對台軍售計畫，終止與台灣的軍事接觸，謹慎處理涉台事務，避免損害美中關係。

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