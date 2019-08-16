每天超時工作...陳其邁酸韓國瑜：我從來不會睡到中午才上班





▲韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜稱自己每天至少批十份公文，引發社會熱議，也讓外界好奇政治人物們每天到底都批多少公文。行政院副院長陳其邁16日下午受訪時透露，自己每天都超時工作，同時也暗酸曾被目擊上班日卻到中午才出門的韓國瑜，「我從來不會睡到中午才上班」。

韓國瑜稱每天批十件公文，行政院長蘇貞昌16日上午透露，自己每天批的公文，常常要分好幾次抱走，堆起來比一個人高，「我的工作不是只有批公文，一天清晨五點多開始，經常七點多出門，弄到很晚才回家，作為人民託付責任的公務員，我覺得我有這個機會很幸運，所以我很珍惜」。

陳其邁16日受訪時表示，自己跟蘇院長一樣，一個衝衝衝、一個緊緊緊，蘇院長批多少公文自己就批多少，「我們是接地氣會做事的內閣，每天七八點就上班，時間都是超時工作，六日還有很多考察地方行程要跑，從來不會說睡到中午才上班，公文蘇院長批多少，我就批多少，認真工作是政治人物最基本的要求啦。」

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