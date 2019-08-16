張善政：兩岸關係和緩有助軍備採購

▲張善政參訪國防產業展。（圖／記者葉南州攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團總召、行政院前院長張善政16日代表韓國瑜赴台北世貿一館參訪 「2019台北國際航太暨國防工業展」時表示，前總統馬英九在任期前四年所做的國防軍備採購，遠比蔡英文任內還多，原因在於當時的兩岸關係比較和緩，所以國外的設備商沒有來自大陸的壓力，自然比較放心賣東西給台灣。

韓國瑜的國政顧問團在17日正式成軍，張善政日前已宣布擔任國政顧問團的召集人，前行政院副院長杜紫軍、內政部前部長李鴻源則是副總召，預計會召開記者會公布各小組名單。張善政16日在國防小組顧問陳永康上將、田在勱中將以及黃介正教授陪同下，共同前往參訪「2019台北國際航太暨國防工業展」。

張善政表示，他早年在台大任教時曾參與中科院經國號戰鬥機與天弓飛彈的研究計畫，但那是很久以前的事了，今天來到這裡很有親切感，不僅看到了天弓飛彈後續的一些產品，更看到了新的教練機，都勾起他早年那些辛苦又快樂的回憶。

不過由於總統蔡英文在前一天也會同美國在台協會處長酈英傑、外貿協會董事長黃志芳、經濟部工業局長呂正華等人出席開幕式，此舉是否有與蔡英文互別苗頭之意？張善政解釋，沒有互別苗頭的意味，但是以他理工的背景，「理解力應該可以比蔡總統好很多才對」。他也說，現任總統候選人的國政顧問中，有親自參與過中科院合作計畫的人應該沒幾個。

張善政說，由於韓國瑜在高雄有市政要忙，所以今天順勢找了他與幾位國防顧問過來參觀，韓市長有特別交代這裡有很多從南部北上的國內業者，因此他來到這裡也有特別表達關心。

此外，張善政也提到，馬英九在任期前四年所做的國防軍備採購，量遠比蔡英文的首四年還多，原因在於當時的兩岸關係比較和緩，所以國外的設備商沒有來自大陸的壓力，自然比較放心賣東西給台灣。

不過張善政認為，即便台灣與大陸保持友好的關係，也要把自己的能力與裝備用好，但不代表把裝備用好之後就有本錢跟對岸對嗆，還是必須維持很好的關係，這對軍備採購會有很好的幫助，這部分分別從馬英九及蔡英文任內的採購數字就可以看出來。