韓國瑜陷打麻將說謊風暴　潘恒旭「順水推舟」：確定辦麻將賽

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜遭到高雄市議員林智鴻丟出一張在春節渡假期間，全家人聚一起打麻將的照片，立刻引發綠營人士逮到機會群起攻擊，不過就在這個時候，高雄市政府觀光局長潘恒旭16日宣布，確定要辦「麻將大賽」，地點就選在高雄市的三鳳中街。潘恒旭這種做法，就跟當初有人批評韓國瑜是土包子時，舉辦包子大賽的味道「如出一徹」。

▲韓國瑜麻將風波持續延燒。（合成圖／翻攝林智鴻臉書、記者洪正達攝）

潘恒旭說，麻將大賽就是要結合年貨大街，所以在16日中午有跑了一趟三鳳中街，也找了商圈的理事長來討論，「如果要辦的話，應該會是在12月份辦，前三名的獎品，第一名就是10萬三鳳中街的購物禮金、再來第二名就是5萬塊三鳳街的購物金，是能夠帶動年貨大街買氣」。

▲韓國瑜打麻將照片遭曝光，許淑華當時也正在桌上。（圖／翻攝自ETtoday粉絲團新聞留言）

潘恒旭也強調「麻將是國粹，其實現在麻將被污名化的很嚴重，我覺得說其實如果能結合商圈去處理，可以做好帶動過年氣氛的一件事情，我們認為是一個還是可以做的行銷手段跟觀光行為」，不過記者也詢問這場麻將大賽是否會找代言人，潘恒旭表示這場活動已經「全權授權給三鳳中街來辦理這個活動，因為我覺得要繁榮商圈最重要」。

15日高雄市議員林智鴻丟出一張韓國瑜在今年春節在國外渡假跟家人一起打麻將的照片，用來「打臉」韓國瑜：「當選後不打麻將」，韓粉們提供意見要幫韓國瑜度過風暴，就有人到潘恒旭的臉書留言，是否要舉辦一場衛生麻將大賽，消息傳出就有不少網友紛紛喊好！而潘恒旭也在16日上午前往三鳳中街洽談，確定會在三鳳中街舉辦，但相關細節跟時間就要看三鳳中街的商圈理事長要怎麼決定了！

▲韓國瑜出席土包子大賽。（資料圖／記者洪靖宜攝）

深陷麻將風波，辦麻將賽解套，這一招可以說是「順水推舟」、「草人借箭」，潘恒旭不止一次使用了，今年2月份期間，總統府發言人黃重彥狠酸高雄市長韓國瑜「土包子」，之後高雄市政府就辦了「高雄十大包子選拔」並附上肉包照。成功營救韓國瑜，還有韓粉組成了「土包子軍團」來相挺韓國瑜。