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獨／揭楊秋興坐韓國瑜團隊「冷板凳」　潘恒旭轟：破壞王，我看不起你！

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記者吳奕靖／高雄報導

才剛從美國探孫回到台灣的前高雄縣長楊秋興召開記者會，在記者會當中不斷批評高雄市政府觀光局長潘恒旭為紅衛兵，還說潘恒旭之前的選舉經費2千萬涉及洗錢，就是韓國瑜的已爆彈，潘恒旭16日出面回擊：「見笑起呸面（翻臉），只會潑人家髒水，不要把路走絕了，我看不起你」。

▲高雄市政府觀光局長潘恒旭火力全開，轟楊秋興「我看不起你」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市政府觀光局長潘恒旭火力全開，轟楊秋興「我看不起你」 。（圖／記者吳奕靖攝）

前高雄縣長楊秋興因為揭發韓國瑜「隱私」，遭到國民黨開除黨籍。所以楊秋興15日下午親上火線宣布主動退出國民黨。甚至，他更直指12日臉書發文所提的「未爆彈」就是潘恒旭，「民進黨都已經掌握住了，在我看來這就是已爆彈」，還點名潘恒旭就是韓國瑜身邊的紅衛兵之一。

潘恒旭接受《ETtoday新聞雲》的獨家訪問，自揭跟楊秋興之間的恩怨史，不過一開口的潘恒旭就讓人嚇一跳：「我根本就沒有見過楊秋興這個人，是我被市長任命為市政交接小組召集人的時候，市長為何挑我為市政交接小組召集人，因為他知道我很會辦活動，所以我們整個就職就整個拉到愛河，我們把整個就職翻轉成為南方崛起，讓高雄的能見度變高」。

潘恒旭強調當時楊秋興還是韓國瑜的首選，雖然自己是掛名召集人，其實是為了辦好交接，目的只有要辦好交接典禮，只是楊秋興並不是擅長活動那一塊，「但是他自從知道這個任命以後，他心裡就很不是滋味，然後前兩次的開會他都沒有來，我當時也有打電話跟傳簡訊給他，也有邀請他來開會，但那個時候他都沒有空，他都出國，這就是種下他對我視為紅衛兵的、頭號紅衛兵的原因」。

▲▼0815楊秋興記者會。（圖／記者洪正達攝）

▲▼0815楊秋興記者會。（圖／記者洪正達攝）

不過話鋒一轉，潘恒旭也喊話楊秋興要思考「團隊」，也舉例籃球跟棒球這兩項運動來解釋：「大家是在一個團隊裡頭，一個沒有團隊精神的人，不管你是不是明星球員，基本上你只能坐冷板凳，再明星的球員不團結，其實你就是一個破壞王」。

潘恒旭更是直接開轟楊秋興就是個喜歡情緒勒索、翻臉跟翻書一樣，「我講他情緒勒索，也只是剛好而已，作為一個政治前輩，再沒有任何狀況之下，開一個分手的記者會，見笑起呸面，他就拿黨證說，知道國民黨要開除他，他就主動說要退出國民黨，是他被開除的，並不是他退出國民黨，然後他就先潑人家髒水」。

▲▼0815楊秋興記者會。（圖／記者洪正達攝）

▲▼0815楊秋興記者會。（圖／記者洪正達攝）

潘恒旭強調，「楊秋興跟我又不熟」，也不知道旭創意從2002年開始其實就獲獎無數，自己做很多上市公司的案子，是一家小而美的廣告公司，所以現在「為了個人恩怨，要把別人拉下來陪葬，我無所謂，因為我會游泳，所以他不管要拉到愛河或是蓮池潭，我還可以游得很好，因為我不怕他潑髒水」，但是潘恒旭最後也補上一句：「我要奉勸楊縣長，你要走踏政治，你不要把自己的路走絕了，不要把自己的路走死了」。
 

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關鍵字：韓國瑜, 潘恒旭,楊秋興,冷板凳,球員,未爆彈,旭創意,紅衛兵,國民黨

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