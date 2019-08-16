李佳芬笑嗆「有槍，就拿出來開好了！」　批黑韓產業興盛

▲李佳芬不捨丈夫韓國瑜被抹黑。（圖／記者傅誠攝）

記者傅誠／雲林報導

虎尾鎮中元普度15日晚間登場，高雄市長韓國瑜夫人李佳芬回到娘家雲林，參加虎尾中元節。她先感謝大家對韓國瑜的支持，她對於丈夫這2年來屢遭抹黑感到不捨，還笑嗆說，「不抹黑就不正常，抹黑也不是今天才造成，你手上有槍，就直接拿出來好了。李佳芬還戲稱台灣多了一項「黑韓」產業，促進經濟發展還相當興盛。

李佳芬此行由雲林縣長張麗善、國民黨雲林海線立委提名人張嘉郡等人陪同，參加虎尾中元節，沿路受到民眾的歡迎，李佳芬也與民眾握手寒暄，穿著一襲黑色套裝，素顏但心情相當不錯，而雲林鄉親對於韓國瑜這幾個月來的不實抹黑，也為李佳芬抱屈，同時為她加油打氣。

李佳芬接受媒體專訪時表示，今天所有的問題都是因為韓國瑜參選，韓國瑜就像是政治的受虐兒般，更心疼丈夫因為忙於公務，體力耗盡無法全心市政，她也不忘笑著自我調侃說，台灣最近多了一項促進經濟的「黑韓」新興產業，大家因為經歷不同，也會有不同體驗，對於外界的抹黑流言，夫妻倆都一笑置之。

李佳芬還說，像有人說我們拿了競選經費去買面膜、茶葉及酒，其實這些都是友人捐贈，我們也都如實申報，「希望不要看到單據，就以為撿到槍」，更強調大家無非都是希望老百姓安居樂業，這也是老百姓期待的小確幸，大家要心存善念，她和韓國瑜一定會加油，繼續做、踏實做，為老百姓該做的事。

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