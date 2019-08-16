「你女友肥又醜！」綠茶婊壞心機奪人男友…3個月後下場超慘：前任美麗復仇

▲綠茶婊耍心機使壞，卻仍舊抓不住男友的心。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

「我真的好擔心男友回頭找前女友復合。」香港一名17歲女網友在IG貼文指出，現任男友原先已有另一半，不過她因為太喜歡對方，所以使出不少手段滿足自己的感情夢，沒想到才在一起3個月，男友就突然冷淡許多，還私下說「懷念前任」，更誇張的是，被拋棄的前任不僅變得漂亮，身材也有別以往臃腫模樣，讓原PO慌張求救「我該怎麼辦才好？」

▼原PO承認為了得到男友，所以做出不好的行為。（圖／取自Pixabay）

這名女網友在IG粉專「couple.murmur」上表示，「我承認因為太喜歡現任男友，所以就算當時已經知道他有女友了，我還是想方設法，為的就是得到他，比如說，我會笑他女朋友『很蠢、很肥、很醜』，並且天天跟他搞曖味，讓他們之間有嫌隙，久而久之，男友就受不了前任提出分手，隨後順利與我展開交往。」

原PO表示，「剛開始在一起時，我真的好開心，我完全能感覺到他是真的好愛我，好像已經當我是他這輩子的真愛一樣，但是直到我們在一起3個月時，他突然開始不在IG上分享關於我們倆的合照，而且沒有對這件事多做什麼反應，讓我越來越擔心，覺得背後肯定有隱情。」

▼原PO透露，即便和男友攤牌，對方仍舊不斷說提到前任。（圖／unsplash）

她接著說，「這幾天我開了男友IG來看，發現他竟然解鎖了前任的帳號（當初是我拿他手機封鎖加進黑名單的），我內心震驚地想，『為什麼沒有跟我說，沒來問過我？』之後，我再點開他與朋友的對話紀錄一看，驚見男友說他好想念前任女友，說我常常煩他，也幫不了他課業上的忙。」

原PO還驚訝坦承，「有件事讓我完全不敢相信自己的眼睛，那就是男友的前任好像變第二個人似的，不僅是打扮變美了，就連身材也變瘦，外加氣質也整個不一樣了，和我3個月前看到的人完全不同。這幾天我男朋友依然不斷提起這個前任，讓我非常擔心他去求復合，我真的很不希望他離開我，請問我應該怎麼樣才能做到？麻煩大家幫幫我了。」

▼男友的前任女友在3個月的情傷洗禮下，反倒更美更瘦了。（示意圖／CFP）



這篇文章很快就得到破5000顆愛心，不過大家非但沒有寫下意見，反倒不斷留言批評原PO行為，「大快人心應該是這種感覺」、「妳怎麼得到這份感情的，自然就會怎麼失去」、「破壞人家幸福還好意思求救，去地獄啦」、「解鎖前任為什麼要跟妳說啊？控制欲也太強」、「心機女有這樣的結局不意外」、「報應來得太快，好療癒」、「妳想變美就該趁現在啊！他前任就是個例子」。