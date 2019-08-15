年輕戀人持「25cm刀互捅」表愛意！他遭女友搶先「刺破心臟」…當場慘死　

▲涉案水果刀。（圖／翻攝自《人民法院報》）

記者鄭思楠／綜合報導

河南省日前發生一起令人傻眼的血腥命案。一對年輕情侶想互相測試愛意，竟想出持25公分的水果刀互相捅對方，結果男生被女友搶先刺中左胸，心臟破裂當場倒血泊慘死。河南省三門峽市湖濱區人民法院9日宣判此案，女友獲刑12年，並當庭下跪表示懺悔。

據《人民法院報》報導，嫌疑人王姓女友今年1月10日21時左右前往男友家中，當時已經喝的爛醉。不久後，兩人因瑣事發生爭執。爭執中，王女稱要捅男友一刀試愛恨程度，就從餐桌上拿起一把長約25公分的水果刀，走到男友面前。

隨後，男友左手抓住王女右手，兩人都紛紛搶先表示要「先捅對方一下」。王女爭執中右手持刀，一把刺入男友左胸，眼見男友胸部出血，立即撥打了急救電話。急救人員趕到現場後發現男生已死亡，隨即報了案。當地警方立馬趕到現場，將仍留在案發現場的嫌疑人抓獲。

法院審理後認為，女嫌疑人的行為已構成故意傷害罪，但因知他人報警也未逃離，被抓捕時也沒抗拒行為，到案後如實供述犯罪事實，應認定為自首。

另外，法院還表示，王女在與男友交往過程中不能正確處理矛盾，任性妄為，導致了本案發生，但在犯罪動機上區別於其他故意傷害犯罪，因為案發後立即撥打急救電話，積極對男友進行搶救，具有一定悔罪表現，所以可以從寬處罰。

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▼女友獲刑12年。（圖／翻攝自《人民法院報》）