陳雨凡爆黃國昌「對黨內同志不屑與輕蔑」　時力「小綠氛圍」像緊箍咒

▲立委黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

時代力量黨內問題近日浮上檯面，黨內擬立委參選人陳雨凡正式和立委黃國昌槓上，15日在臉書再批黃國昌如何完美示範「時代力量為何無法溝通」。

立委陳昶佐、洪慈庸相繼退出時代力量，陳雨凡開第一槍指黃國昌要為時代力量負最大責任，未料，黃國昌卻在部分臉書貼文留言酸陳雨凡，「我覺得很可笑，這樣她票會比較多嗎？」、「懶得理她。連基本的事實都可以胡說八道，真的把律師的臉丟光了」。

▲黃國昌留言酸陳雨凡。（圖／翻攝陳雨凡臉書）



時代力量內戰隔空交火，陳雨凡15日再指黃國昌，對黨內同志不屑與輕蔑，只要有人說出不同意見，就是無理反對；質疑他的作法與作風，就是對他人格的摧毀與抹滅，「正是這樣個人式的英雄主義，窒息了黨內的民主。」

▲ 陳雨凡。（圖／記者屠惠剛攝）



陳雨凡表示，黃國昌雖然不是決策委員，難道不會知道，嗆聲「要當小綠，我就離開」就像一個緊箍咒，牢牢地套在每個決策委員、甚至黨主席的頭上？大家太害怕你的離開，完全不敢跟民進黨有什麼接觸，深怕任何的對話協調，就是喪失理想、變成你口中的小綠。太害怕到甚至連什麼算是「小綠」，都不敢拿出來討論。

陳雨凡強調，「就是這種氛圍，制約了黨內的民主，也扼殺了最有熱忱的一群年輕人。」

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