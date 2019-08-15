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時代力量要幹掉綠黨！王浩宇驚爆「有人將出手」　他怒喊：不要惹我！　

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▲桃園市議員王浩宇 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲王浩宇臉書爆掛，稱時代力量有人要對他出手，他怒反擊，「我不但不會被幹掉，還要把時代力量幹掉」。（圖／記者洪靖宜翻攝）

地方中心／綜合報導

時代力量近日爆發退黨潮，整個時代力量動盪不安。綠黨桃園市議員王浩宇14日晚間又在臉書爆卦，稱他上節目時有名嘴跟他咬耳朵，說時代力量放話要對他出手，「要把綠黨幹掉」，而自此之後時代力量某些人的粉專就開始大肆攻擊他。對此，王浩宇也反擊表示，「我不但不會被幹掉，還要把時代力量幹掉」。

王浩宇發文爆掛，「大概二個多月前啦！某財經名嘴錄影時把我叫過去咬耳朵，說時代力量放話要對我出手、要把綠黨幹掉，還清楚告訴我是哪個人說的。接著，他們友好的粉專就開始對我大肆攻擊批評，就大家知道那幾個。」

對此，王浩宇回應，從那天起後，他就發誓，「我不但不會被幹掉，還要把時代力量幹掉」，且他認為攻擊就是最好的防守，他也一直相信著這句話，「至少要讓他們清楚知道，『不要惹我』。」

此外，王浩宇15日上午還發文提到，「時代力量立委參選人陳雨凡說，國運昌隆黨準備走的，是以下三個路線：一、犧牲基層的路線；二、不支持蔡英文總統的路線；三、團結抗中的路線」。

陳雨凡所提的3個路線，讓時代力量到現在仍在討論是否用民調決定挺柯。王浩宇認為，為了總統的表態問題，需要搞到主席辭職、立委退黨，「一個剛萌芽的政黨，就快要分崩離析。」

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關鍵字：王浩宇,綠黨,時代力量

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