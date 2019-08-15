辦公室主任接棒選汐止　他酸黃國昌「抓交替」





▲時代力量立委黃國昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

傳出時代力量立委黃國昌不選汐止區立委，將派出辦公室主任賴嘉倫出征。黃國昌在臉書上說賴嘉倫與地方團隊決定參選，「我當然支持」，間接證實賴嘉倫將參選。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓認為，黃國昌推辦公室主任出來選是一種「抓交替」的概念。

李正皓14日透過臉書表示，政治人物接班有兩種，一種是交棒；另一種是交替，很明顯黃國昌推地方服務處主任出來代替自己選汐止區的立委就是一種「抓交替」的概念。

李正皓質疑，若賴嘉倫的歷練、經驗真的如同黃國昌所述「是辦公室第一把交椅。法案、質詢、弊案，立法院大概沒有幾個立委能力比他強」，且黃國昌又有栽培、交棒之意，為何去年市議員選舉時不讓賴嘉倫出來參選？

李正皓認為，就是黃國昌經歷差點被罷免過關後，知道如果參選汐止沒勝算，又不希望背負落跑的名聲，「只好抓自己服務處主任來當替死鬼嗎？這不是抓交替、什麼才是抓交替？」

李正皓也說，參選是個人自由，旁人也不好多說什麼，「黃國昌的下一個動向才是值得關注的重點，是投向柯文哲佈局下屆台北市市長？是轉任時代力量不分區？這一切的一切都會牽動第三勢力的板塊位移」。

▲國民黨草協聯盟發起人李正皓。（圖／ETtoday資料照）