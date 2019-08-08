時力開鍘！2天快刀除名高潞‧以用不分區立委　台大教授鄭秀玲遞補

▲高潞‧以用。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

立委高潞‧以用國會助理因違反利益原則申請補助遭時代力量停權。對此，時代力量8日確定，將高潞‧以用予以除名，裁決理由書已於8日完成，會儘速送達予高潞‧以用。而空缺的立委席次，7日台大經濟系教授鄭秀玲在臉書表態願意承擔不分區立委。

時代力量紀律委員會對於高潞‧以用案「違反社會期待，已嚴重打擊本黨政治形象」，並致黨之聲譽受損，應予以除名的認定，早於7月31日會議時即有初步共識，後續就程序之完備進行討論，並於8月6日做成決議，將高潞‧以用予以除名，裁決理由書已於8日完成，會儘速送達予高潞‧以用。

針對高潞‧以用提及，本黨紀律委員會未予以陳述意見的機會，與事實並不相符。紀律委員會於7月31時，曾請高潞‧以用於會上陳述意見，然而，高潞‧以用在聲請所有紀律委員會迴避未果後，並未就相關事實進行任何陳述與答辯。

時代力量重申，高潞‧以用案違反社會期待，已嚴重打擊本黨政治形象，並致黨之聲譽受損，本黨至感遺憾。針對高潞‧以用委員解編辦公室及組成調查小組一事，時代力量予以尊重。

8 日傍晚，高潞・以用現身立法院召開記者會，委任律師林憲同認為，高潞對助理僅有監督責任，並沒有達到行為分擔的共犯責任，按照比例原則頂多就是警告處分，沒有嚴重到要開除黨籍或拔除不分區立委。