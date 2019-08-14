黃國昌批桃機跑道「比第三世界還不如」　上億回扣處長吃得下？

▲時代力量立委黃國昌臉書痛批，桃園機場跑道比第三世界還不如。（圖／記者林敬旻攝）



記者林彥臣／綜合報導

桃園國際機場二期航廈擴建工程遭爆圍標弊案，檢方查出包括防水等5件標案工程品質太差遭檢舉有廠商涉嫌圍標。對此立法委員黃國昌就在臉書發文痛批，國家門面的桃園機場，充斥著豆腐渣工程，跑道比第三世界國家還不如淪為國際笑話。

黃國昌臉書發文指出，桃園機場航廈、跑道等多項高達40億的工程，發生貪污弊案，回扣超過億元，難怪做為國家門面的桃園機場，充斥著豆腐渣工程，跑道遭譏比第三世界國家還不如，淪為國際笑話，上億規模的回扣，是一個處長吃得下來的嗎？期待檢調徹底清查金流，將所有貪腐不法的垃圾，全部揪出來，繩之於法。

網友回應黃國昌的貼文表示，「意外嗎...桃機每逢大雨就水上樂園，應該也不少油水」、「這應該只是冰山一角，台灣早就被貪念給蠶食」、「黃委員，加油 一定要追查到底，桃機官員不是沒薪水為什麼還要貪污」、「如果沒有戰神，根本不知道弊案那麼多，其它的都是在吃乾飯的嗎？」、「國際機場漏水這也是另類的台灣第一啊」。

▲桃園機場示意圖。（圖／資料照片）



檢方13日指揮桃園、台中與苗栗等三地調查人員搜索桃機公司，將林姓工程處長、吳姓工程師與18名廠商帶回偵訊，漏夜偵訊後依貪污治罪條例聲押林、吳2人，另李姓工程師5萬元交保，王姓廠商等10人以2萬至30萬元不等交保，其餘8人飭回，檢方追查出林等人在其中一項工程涉嫌收取回扣逾600萬元，全案不排除有向上發展可能。

檢方調查，58歲的桃機林姓工程處長、吳姓與林姓工程師等人涉嫌在2017年至2018年二期航站擴建工程期間，利用督導機會向得標廠商收取逾百萬元回扣，或由廠商代付修車費用，檢方13日帶回林姓處長等3名桃機公司人員、18名廠商與居間的白手套涉案人員，另有14名證人共35人接受檢調偵訊。

桃機公司14日回應，桃機同仁遭檢調搜索約談一事，桃機公司全力配合偵辦，務求以公平、公正、公開原則推動機場業務，期盼司法單位秉持毋枉毋縱精神，保障清白同仁權益，桃機公司責成政風單位以「主動發掘、明快處置、配合偵辦」原則，持續辦理法紀宣導。