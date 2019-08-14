一個被開除、兩個退黨　時代力量泡沫化…柯文哲虎視眈眈

▲洪慈庸、林昶佐、高潞‧以用。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

時代力量黨內接連爆發震撼彈！立委洪慈庸不滿黨內未積極處理分歧問題，13日宣布退黨。原本在國會有5席次的時代力量，被視為國會第三勢力，但因洪慈庸、林昶佐退出，再加上高潞‧以用被退黨處分，黨內分崩離析，瞬間只剩2名立委，未來恐將泡沫化。反觀由台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨，正虎視眈眈的搶攻政黨票，明年極有可能躍升為國會新第三勢力。

時代力量在2014年因太陽花學運誕生，隔年2015年1月25日由不當黨產會主委林峯正和林昶佐正式成立時代力量，由黃國昌出任第一屆黨主席，並在2016年的立委選舉獲得5個席次，2018年的議員選舉共有16人順利當選。

不過，時代力量早就因為路線分歧問題多次傳出危機，卻始終沒有人願意面對。如今林昶佐開出退黨的第一槍，希望藉由自己的離開可以開啟時代力量改變的契機。

▲林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）



林昶佐1日宣布退出時代力量，以無黨籍身分參選台北市中正萬華區立委，並表態支持總統蔡英文連任。他在聲明中坦言，由於政黨合作的戰略不明，這幾年來黨內在部分議題或法案的推動方式上出現困難，也讓理想與價值在實質上更難推進，「我在時代力量內部數次提出路線問題的討論，可惜，至今幾年來仍未能達成共識。」

林昶佐宣布退黨的第一時間，邱顯智立刻公開表達慰留，也重申時代力量立場「支持本土政權延續，不認同柯文哲兩案一家親。」盼能藉次消除外界對於黨內路線分歧的疑雲，未料，他12日旋即以「為連日的紛擾負起政治責任」，辭去黨主席一職，震驚各界。

▲邱顯智。（圖／記者張榮恩攝）



邱顯智表示，自己努力扮演「桶箍」角色希望透過對話來凝聚黨內共識，但仍然發生了林昶佐要退黨的憾事，顯然自己的努力無法讓黨內部分人士信服。

另外，邱顯智也對於高潞‧以用的助理陳恩澤涉嫌非法取得400萬元的綠能補助事件表示抱歉，雖然已高潞‧以用開除，但仍讓黨的聲譽蒙塵，因此應負起政治責任。

▲高潞‧以用。（圖／記者屠惠剛攝）



對於邱顯智辭去黨主席，洪慈庸表示，不太能理解邱顯智所提出兩個辭職的理由，所以第一時間就公開表達希望他能留任黨主席。她強調，「時代力量還是必須得確認路線，以及到底在2020年大選追求的最終目標是什麼」，對她來說非常清楚，就是整個國家利益為優先，再來考慮政黨利益，最後才是個人的利益。

不過，只靠洪慈庸一人喊話呼籲全黨正面對話，面對黨內分崩離析的局勢，洪慈庸似乎無法撐下去，選擇跳船，在13日下午宣布退黨。她表示，「還是沒有感受到黨內要積極處理路線分歧的問題」，所以在此跟大家宣布「我現在退出時代力量」，將以無黨身份參選台中市潭子、大雅、神岡、后里區域立委選戰。

▲洪慈庸宣佈退出時代力量。（圖／記者屠惠剛攝）



洪慈庸表示，黨的路線分歧依然僵持不下，因此走到這個階段「我認為是應該放手、成全跟祝福」，讓這個黨能夠往它想要去的方向勇往前行。

「時代力量」一直被視為在國會中的第三勢力，原本擁有3名區域立委，分別是林昶佐、黃國昌、洪慈庸，再加上2名不分區立委高潞·以用、徐永明一共5名。不過，由於高潞·以用被開除黨籍，加上黨內路線分歧無法達成共識，林昶佐、洪慈庸也相繼退黨，未來時代力量黨團在國會恐無法發揮實際影響力。

根據《立法院組織法》，黨團運作至少要有3席同黨籍立委，才能參與黨團協商、推動法案，如今時代力量歷經退黨風波，不僅內耗黨內士氣，連帶影響未來在國會上發言的權利也逐漸泡沫化。

反觀柯文哲籌組的新政黨「台灣民眾黨」已將目標放在2020國會席次，黃國昌也在臉書上提出警告，「柯文哲組黨，造成最大衝擊的是時代力量。」根據《TVBS》8月民調指出，台灣民眾黨以8％的支持度打敗時代力量，這也顯示台灣民眾黨可能瓜分時代力量2020大選的政黨票，成為國會中新的第三大黨。

其他人也看了這些...

► 邱顯智宣布辭去時代力量主席 為黨內紛擾負政治責任

► 邱顯智辭黨主席…林昶佐不回歸：退黨後已就戰鬥位置

► 洪慈庸哽咽宣布退出時代力量 全黨僅剩2立委



還想看更多相關新聞...

► 林昶佐：即刻退出時代力量 全力支持蔡英文連任

► 捍衛黨籍、立委資格！高潞・以用提假處分告訴

► 時力開鍘！2天快刀除名高潞‧以用不分區立委 台大教授鄭秀玲遞補