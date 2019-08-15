傳民眾黨有意挖角黃國昌　徐永明怒嗆柯文哲「去呷賽」

▲時代力量立委徐永明。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量近日面臨崩解危機，台北市長柯文哲日前接受專訪，談到是否將延攬時代力量立委黃國昌入不分區立委時，他表示「不分區現在才開始進入作業，還有兩三個月，不急啦」，也並未否認。對此，時代力量立委徐永明15日在臉書痛批「柯主席不要一直吃時代力量豆腐」，批評柯文哲「政策價值混水摸魚，沒人才只能巴望時力，柯主席去呷賽」。

柯文哲日前接受專訪時強調，民眾黨不分區立委將是「影子內閣」，並預測兩黨席次不會過半，合作將是必然，因此他主張「聯合內閣」，讓政策做長遠規劃。談到是否將延攬時代力量立委黃國昌入不分區立委時，他表示「不分區現在才開始進入作業，還有兩三個月，不急啦」，也並未否認。

徐永明15日表示，「柯主席不要一直吃時代力量豆腐」，假如台灣民眾黨有好人才要進軍不分區、組「影子內閣」，就趕快提出來，相信社會樂見。不要因為一出場，柯主席左右護法形象不佳，台灣民眾黨遭批只會回收藍綠政客，就打算混水摸魚、頻打時力委員主意，直言若一黨主席是這種輕浮態度，「去呷賽比較快」。

徐永明說，台灣民眾黨成立是好事，擴大第三勢力空間，讓人民在藍綠之外有更多選擇，時代力量日前也表明，期待與台灣民眾黨就價值、人才和政策等三方面與之競合。

不過，時代力量也曾提出四問，包括解決高房價、拒絕不當關說、關懷弱勢和大巨蛋爭議，希望能與柯主席經由價值辯證、對話交流，共同提升公民社會討論品質。徐永明呼籲，希望柯主席不要閃躲，應把價值、政策說清楚、人才亮出來，「挖角戰術是最low的」。