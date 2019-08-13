快訊／洪慈庸哽咽宣布退出時代力量　全黨僅剩2立委

記者林銘翰／台北報導

時代力量黨主席邱顯智12日突然宣布，要為連日的紛擾負起政治責任，辭去黨主席一職，震撼各界。時代力量13日中午召開決策委員會，洪慈庸會後快步離開黨中央，隨後於立法院召開記者會，宣布退出時代力量，將以無黨身份參選台中市潭子、大雅、神岡、后里區域立委選戰。加上日前宣布退出的林昶佐，以及被開除黨籍的高潞‧以用，全黨只剩下黃國昌、徐永明2位立委。

時代力量13日中午召開決策委員會，會後由發言人陳志明出面轉述，表示「本黨全力慰留邱顯智繼續擔任主席」。不過身兼決策委員的洪慈庸隨後在立法院召開記者會，表示即刻起退出時代力量。

洪慈庸表示，經過將近三小時的決策會議，關於邱顯智在昨天辭去黨主席的身份，就她的理解是邱顯智現在面臨黨內不同的意見與兩方的平衡，遇到非常大的壓力與困難，所以才會這個時間點選擇辭去這樣的角色與身份。

洪慈庸說，經過三個小時的會議討論，她還是沒有感受到黨內要積極處理路線分歧的問題，所以在此跟大家宣布「我現在退出時代力量」，將以無黨身份參選台中市潭子、大雅、神岡、后里區域立委選戰。

洪慈庸表示，她很不願意看到自己走到這一步，這段時間她也一直都在努力，但是黨的路線分歧依然僵持不下，因此走到這個階段「我認為是應該放手、成全跟祝福」，讓這個黨能夠往它想要去的方向勇往前行，也誠摯地祝福所有黨內同仁能夠帶領這個黨好好地往前走，也在2020大選有一個好的成績，她則會繼續在選區內堅持自己的理想繼續努力選贏這場選戰。

洪慈庸坦言，這是一個很困難的決定，但是在這個階段她必須這麼做，否則這個黨若持續僵持，是無法繼續往前走的，因此她決定做出這個困難的決定，但也祝福所有黨內同仁，能夠在這個理想的平台上繼續發揮。

▼洪慈庸宣布退出時代力量。（圖／記者屠惠剛攝）



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