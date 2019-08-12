　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱顯智辭黨主席…林昶佐不回歸：退黨後已就戰鬥位置

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼林昶佐。（圖／記者楊蕓攝）

▲林昶佐。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

時代力量黨主席邱顯智12日宣布，要為連日的紛擾負起政治責任，辭去黨主席一職，震撼各界。已退黨的時代力量立委林昶佐受訪時回應，尊重邱顯智的決定，被問到是否有可能回去幫忙，林昶佐說，退黨後他的節奏逐漸穩定，也和基進黨、無黨籍人士合作，目前已經就戰鬥位置，間接否認回歸的可能。

邱顯智的聲明中提到，自己辭黨主席的主要原因有兩個，包括立委林昶佐退黨，以及立委高潞・以用的事件，但如果黨有需要，他還是願意披上戰袍，為時代力量到艱困選區來奮戰。

林昶佐12日受訪時回應，由於他已經退黨，就不太好去介入評論黨內的事情，對於主席辭職是否影響後續與時力的合作，林昶佐表示，這還是要看時代力量接著凝聚的方向，還是很多朋友在裡面，不管是立委、候選人、議員等，只要理念方向一致，讓更多新一代關心台灣前途的朋友可以團結是最重要的。

然而，時代力量上週才與民進黨達成協議，如今黨主席宣布請辭，林昶佐強調，他尊重時力和民進黨的溝通模式，「有談總是好的，但談之前確立自己的原則，避免碰面之後無法進行，先有原則再來談，進展會比較快。」

被問到是否希望洪慈庸出來競選黨主席？林昶佐則語帶保留表示，這部分還沒去思考，「當然也希望慈庸接著有機會，能努力促成這個共識和方向。」

其他人也看了這些...

快訊／邱顯智宣布辭去時代力量黨主席
► 捍衛黨籍、立委資格！高潞・以用提假處分告訴
► 時力開鍘！2天快刀除名高潞‧以用不分區立委　台大教授鄭秀玲遞補

ET快訊
外婆過世請喪假　他交死亡證明不夠...公司加要「2份文件」網
吳宗憲彎腰道歉連千毅：我錯了！認「嘴巴得罪人」反省求原諒
「2020最強休假攻略」快存進手機！只要請3天就能爽放12天

關鍵字：時代力量,林昶佐,洪慈庸,邱顯智

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜當面轟蔡英文　蘇巧慧曝真相：國民黨自己丟水球杯葛前瞻預算

「郭柯王」給人一個期待　劉宥彤爆：日本國會議員團來台指名要見郭台銘

「抱女人」不能亂講！李乾龍：韓國瑜如果不提告也不用選總統了

跳脫藍綠的第三條路　賴祥蔚：柯文哲連吃便當都在想如何解決低薪

挑戰現任立委顏寬恒　台灣基進陳柏惟「消顏、祛韓、止統」

快訊／柯文哲編21億補助65-69歲老人健保　明年1月1日正式上路

邱顯智辭黨主席…林昶佐不回歸：退黨後已就戰鬥位置

黃國昌護邱顯智：辛苦了！　「從未背棄時代力量的價值」

柯文哲稱「別老是玻璃心」　蔡英文回擊：講話要有證據

快訊／陳宏昌確定被開除黨籍！新北市黨部10分鐘一致決議

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」

駕駛未注意「突開車門」害噴飛！ 騎士慘被3連撞...滿地血遭輾身亡

32頁兒童繪本秒轉換「電台台語版」 急速飆讀她傻眼：我又要再唸一次

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

BY2合作馬伯騫再創新歌《傀儡》 全新造型亮相...驚艷全場！

排行榜冠軍《Without You》來了！　高爾宣畢業歌現場帥翻天

侯友宜當面轟蔡英文　蘇巧慧曝真相：國民黨自己丟水球杯葛前瞻預算

「郭柯王」給人一個期待　劉宥彤爆：日本國會議員團來台指名要見郭台銘

「抱女人」不能亂講！李乾龍：韓國瑜如果不提告也不用選總統了

跳脫藍綠的第三條路　賴祥蔚：柯文哲連吃便當都在想如何解決低薪

挑戰現任立委顏寬恒　台灣基進陳柏惟「消顏、祛韓、止統」

快訊／柯文哲編21億補助65-69歲老人健保　明年1月1日正式上路

邱顯智辭黨主席…林昶佐不回歸：退黨後已就戰鬥位置

黃國昌護邱顯智：辛苦了！　「從未背棄時代力量的價值」

柯文哲稱「別老是玻璃心」　蔡英文回擊：講話要有證據

快訊／陳宏昌確定被開除黨籍！新北市黨部10分鐘一致決議

U19女壘世界盃中華隊戰績1勝1敗　13日對荷蘭拼進8強

3毛孩見奴才起床同時發射「渴望光波」　可愛真相上千網笑翻

神棍扮女飾兩角...騙「激烈床戳」改運！她人財兩失　喝酒壯膽被「逼吞嘉明」

蔡依林現身鬆口「我真的會開演唱會」　巡演最新進度曝光了！

香港機場18時開始管制！　示威者「破封鎖線喊口號」、商店提早關門

鋼鐵人《復仇者4》首座「影帝」　走到後台「私下暖舉」網推：真正英雄

嘴饞想吃狗肉...2男開車狂偷9狗　鎖車上等「養肥了再吃」

金管會主委顧立雄：台灣金融業在香港據點營運未受影響　持續緊盯曝險情況

勇士左投砸鍋踢翻垃圾桶出氣　誤觸滅火器休息室煙霧彌漫

吃流水麵不用到日本！新北市石碇熱門親子景點　還能體驗手工麵線DIY

牛仔褲大王營運長曖昧哥兒們嫩妻　大搞視訊網愛：妳的O真好看

政治熱門新聞

博恩、呱吉、視網膜「被打」他曝..

黃捷號召香港募資！詹江村告違反..

快訊／侯友宜洗臉蔡英文：我做事..

韓國瑜競總下通牒　陳宏昌：這群..

陳宏昌批「整天打麻將、抱女人」..

快訊／陳宏昌批韓國瑜吃喝玩樂抱..

黃捷挺港募資被告！她深夜回應了

王瑞德：第一位挨告韓粉今報到

邱顯智宣布辭去時代力量黨主席

陳宏昌不認錯　韓國瑜競總告定了..

快訊／陳宏昌確定被開除黨籍！新..

郭是最好人選？柯：我選的勝率最..

「郭柯王」結盟　郭台銘開合作前..

柯P稱公股董座募款破億　小英要..

更多熱門

相關新聞

黃國昌護邱顯智：從未背棄時代力量的價值

時代力量黨主席邱顯智12日閃電宣布辭黨主席震驚政壇。對此，前黨主席黃國昌在臉書發文向邱顯智喊話「辛苦了」。

為林昶佐、高潞…邱顯智辭黨主席

邱顯智宣布辭去時代力量黨主席

捍衛黨籍、立委資格！高潞・以用提假處分告訴

民眾黨首次民調8%　時代力量支持度下滑

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

Uber司機接女客前收訊息「當我男朋友」結局超震撼

18歲男持刀挾制長髮妹！下秒警狙擊爆頭

颱風天搶修電路…檢修員「被強制休息」淚崩

吳宗憲酸沒素質！連千毅「怒下戰帖」電爆

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

豪雨又襲8縣市！　中南部連雨數日

「岡山→台南」鬼打牆4小時　到家更毛的來了

拍女友「睡覺照」！他遭警方搜索家中

鬼月拜完普渡家破人亡！他曝「拜這零食」會倒大楣

傑森摩莫亞：《水行俠2》不能拍了

薔薔玩花東「生理期第1天」看清男友！

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃

24歲女送爸爸DNA檢驗盒！竟讓家庭毀了

托兒所大火奪5命　嬤一夜痛失4孫

博恩、呱吉、視網膜「被打」他曝關鍵：不分區

更多

最夯影音

更多

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面