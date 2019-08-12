邱顯智辭黨主席…林昶佐不回歸：退黨後已就戰鬥位置

▲林昶佐。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

時代力量黨主席邱顯智12日宣布，要為連日的紛擾負起政治責任，辭去黨主席一職，震撼各界。已退黨的時代力量立委林昶佐受訪時回應，尊重邱顯智的決定，被問到是否有可能回去幫忙，林昶佐說，退黨後他的節奏逐漸穩定，也和基進黨、無黨籍人士合作，目前已經就戰鬥位置，間接否認回歸的可能。

邱顯智的聲明中提到，自己辭黨主席的主要原因有兩個，包括立委林昶佐退黨，以及立委高潞・以用的事件，但如果黨有需要，他還是願意披上戰袍，為時代力量到艱困選區來奮戰。

林昶佐12日受訪時回應，由於他已經退黨，就不太好去介入評論黨內的事情，對於主席辭職是否影響後續與時力的合作，林昶佐表示，這還是要看時代力量接著凝聚的方向，還是很多朋友在裡面，不管是立委、候選人、議員等，只要理念方向一致，讓更多新一代關心台灣前途的朋友可以團結是最重要的。

然而，時代力量上週才與民進黨達成協議，如今黨主席宣布請辭，林昶佐強調，他尊重時力和民進黨的溝通模式，「有談總是好的，但談之前確立自己的原則，避免碰面之後無法進行，先有原則再來談，進展會比較快。」

被問到是否希望洪慈庸出來競選黨主席？林昶佐則語帶保留表示，這部分還沒去思考，「當然也希望慈庸接著有機會，能努力促成這個共識和方向。」

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