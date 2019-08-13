獨／黃國昌擬棄選汐止立委　時代力量全面崩解

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

時代力量黨內接連爆出走潮，立委林昶佐和洪慈庸因感受不到黨內積極處理分歧問題，相繼宣布退黨，黨主席邱顯智也辭職，黨內面臨崩解狀態。根據時代力量內部最新消息，立委黃國昌確定不選汐止區立委，將派出辦公室主任賴嘉倫出戰。黨內人士憂心，賴嘉倫的知名度不足，恐無法延續時代力量區域席次。至於黃國昌是否列不分區名單，仍待決策委員會任討論。

《ETtoday新聞雲》晚間向賴嘉倫求證此事，賴嘉倫低調回應，「等時間到了就會和大家說明」。不過，實際查詢監察院陽光法令主題網發現，黃國昌國會辦公室主任賴嘉倫已申請設立政治獻金專戶，似乎已經做好參選準備。

原本在國會有5席次的時代力量，因為洪慈庸、林昶佐退出，再加上高潞‧以用被退黨處分，黨內瞬間只剩2名立委，被視為國會第三勢力的時代力量面臨崩解，恐怕也將泡沫化。由台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨，正虎視眈眈的搶攻政黨票，明年極有可能躍升為國會新第三勢力。

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