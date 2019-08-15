快訊／郭柯王桃園「結義」生變　劉宥彤：順其自然！

記者羅婉庭／台北報導

郭柯王結盟態勢逐漸成形，外界期待三人首次公開會面在18日於桃園巨蛋的千人祈福宗教活動上登場。對此，鴻海集團創辦人郭台銘核心幕僚劉宥彤15日表示，目前還沒有確定三方是否一同出席，也不強求當天公開碰面，一切順其自然。

劉宥彤中午跟北市府顧問蔡壁如、王金平幕僚中午會面，時間大約半個小時，討論18日的法會活動公開會面，她說，台北市長柯文哲當天在桃園安排了整天的行程，前立法院長王金平跟郭台銘也還在考慮要不要去，目前都還有其他的行程。

劉宥彤表示，到底出席與否內部還要再稍微協調，王金平當天下午有台中行程，時間也不太確定，而柯文哲繼續走他的行程，若大家時間排不開，彼此也不強求一定要在這個活動公開碰面，就是順其自然，這件事情也沒有外界想得這麼複雜，純粹只是剛好在這個時機點上，大家都收到這個邀請。

劉宥彤說，永齡基金會跟王金平過去就有很多的合作，包括志工活動，因此，她借今天的機會帶即將就任的基金會副執行長蔡沁瑜過去認識王、柯的幕僚，剛好碰個面。

在北市府方面，蔡壁如在三方幕僚會談結束後不到下午2點就回到市府，關於郭、柯、王會面地點，是否就是18日在桃園巨蛋舉行的宗教活動時，蔡壁如答「對、對、對」，而三人是否將闢室密談，蔡壁如僅說，沒有談到。

▲郭台銘幕僚劉宥彤受訪。（資料照／記者范綱儀攝）

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