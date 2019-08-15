淡水藍天市場廢棄工地將復活！侯友宜：解決居民23年惡夢





▲新北市長侯友宜15日赴「淡水區市一市場用地」回填改善工程執行前現地勘查。（圖／新北市政府提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

淡水區鄧公國小前廢棄23年的藍天市場工地，經過新北市政府多次協調，已與藍天市場原開發公司完成協商。新北市長侯友宜15日向淡水居民宣佈，回填作業自9月起進行，預計12月底可以完成，解決居民23年惡夢。

侯友宜說，從今年9月份開始，就要回填這個荒廢23年的沉疴，解決23年這個淡水地區的居民的夢魘，我們會請我們的土木技師來監工，把回填做得更安全、更牢固，讓居民以及鄧公國小的學童們有一個好的環境

侯友宜強調，解決這個問題最重要的因素，是市政府拿出了一個魄力跟決心；更重要的是地非民意代表同心齊力，不管是議員、里長、地主、廠商，都願意坐下來一起來溝通。

新北市政府工務局表示，位於淡水學府路與水源街交叉口，鄧公國小對面的廢棄工地，是舊淡水鎮公所與藍天建設，於民國83年依據「台灣省獎勵興辦公共設施辦法」簽定的超級市場契約，在民國84年取得建築執照，但建商在開挖地下室後，發生因財務周轉及施工違規等問題而遭到停工。

因此，建築執照在100年逾期失效，淡水區公所在102年與藍天建設解除契約關係，並要求建設公司將已開挖的地下室回填恢復原狀，然而建商與承包商之間又有私權爭議，以致工程延宕多年至今，也造成地方居住安全的隱憂。

侯友宜於今年2月與里長座談後，特別指示將本案納入市府「重大公安小組」專案列管，而市府也積極介入進行媒合，終於獲得重大突破。

侯友宜上午專程到現場向民眾說明，目前私權爭議已定讞，工地也將進行改善回填，基於安全考量，回填計畫特別要求提送新北市土木技師公會加強嚴格審查，確保回填改善過程順利，並且要求廠工地架設全日監視設備並辦理工地保險，市府也會全程派員監督，必要時將會同專業技師至現場確保施工品質。