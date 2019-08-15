　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

淡水藍天市場廢棄工地將復活！侯友宜：解決居民23年惡夢

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲新北市長侯友宜15日赴「淡水區市一市場用地」回填改善工程執行前現地勘查。（圖／新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜15日赴「淡水區市一市場用地」回填改善工程執行前現地勘查。（圖／新北市政府提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

淡水區鄧公國小前廢棄23年的藍天市場工地，經過新北市政府多次協調，已與藍天市場原開發公司完成協商。新北市長侯友宜15日向淡水居民宣佈，回填作業自9月起進行，預計12月底可以完成，解決居民23年惡夢。

侯友宜說，從今年9月份開始，就要回填這個荒廢23年的沉疴，解決23年這個淡水地區的居民的夢魘，我們會請我們的土木技師來監工，把回填做得更安全、更牢固，讓居民以及鄧公國小的學童們有一個好的環境

侯友宜強調，解決這個問題最重要的因素，是市政府拿出了一個魄力跟決心；更重要的是地非民意代表同心齊力，不管是議員、里長、地主、廠商，都願意坐下來一起來溝通。

新北市政府工務局表示，位於淡水學府路與水源街交叉口，鄧公國小對面的廢棄工地，是舊淡水鎮公所與藍天建設，於民國83年依據「台灣省獎勵興辦公共設施辦法」簽定的超級市場契約，在民國84年取得建築執照，但建商在開挖地下室後，發生因財務周轉及施工違規等問題而遭到停工。

因此，建築執照在100年逾期失效，淡水區公所在102年與藍天建設解除契約關係，並要求建設公司將已開挖的地下室回填恢復原狀，然而建商與承包商之間又有私權爭議，以致工程延宕多年至今，也造成地方居住安全的隱憂。

侯友宜於今年2月與里長座談後，特別指示將本案納入市府「重大公安小組」專案列管，而市府也積極介入進行媒合，終於獲得重大突破。

侯友宜上午專程到現場向民眾說明，目前私權爭議已定讞，工地也將進行改善回填，基於安全考量，回填計畫特別要求提送新北市土木技師公會加強嚴格審查，確保回填改善過程順利，並且要求廠工地架設全日監視設備並辦理工地保險，市府也會全程派員監督，必要時將會同專業技師至現場確保施工品質。

▲新北市長侯友宜15日赴「淡水區市一市場用地」回填改善工程執行前現地勘查。（圖／新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜15日赴「淡水區市一市場用地」回填改善工程執行前現地勘查。（圖／新北市政府提供）

ET快訊
快訊／丁小芹38歲弟弟暴斃亡！　身體冒屍斑
「國家監視」拍到打麻將　林智鴻嗆：韓國瑜無法舉證就退出政壇
中元普渡「這些千萬別拜」　專家曝運勢慘爆

關鍵字：淡水,侯友宜,藍天市場

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／醫界提高警覺！首例「本土病例接觸者」中和第2例登革熱

快速又有效！5個戒掉孩子吸手指習慣的好方法

郭王參選態勢漸成形　劉宥彤再打韓國瑜：選賢與能，有能者居之

劉宥彤：郭台銘、柯文哲、王金平幕僚週日前一定會見面

快訊／初選後首公開露面！郭台銘：等跟柯王三人會面再說

快訊／初選後首公開露面！郭台銘：等跟柯王三人會面再說

陳宏昌指韓「抱女人」遭藍營開鍘　侯友宜：跟我的市政關係不大

影／郭柯王參戰先談合作條件？ 劉宥彤語帶保留：順其自然

國民黨吳敦義急派密使赴陸　「苦民所苦」望恢復自由行

「國家監視」拍到打麻將　林智鴻嗆：韓國瑜無法舉證就退出政壇

女乘客情緒不穩...搭高鐵爆哭1小時 暖心服務員「雙膝跪地」安撫幫擦淚

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

忠犬陪8旬拾荒爺爺過馬路　全程「肉身擋車」貼身緊跟

魏大勛和爸爸曬被子「鵝毛滿天飛」超歡樂　媽媽無奈：有這麼幹活的嗎？

雙胞胎姊姊「為搶房間」動手打小夥伴　妹妹「主動道歉求和」好暖心

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

「國家監視」拍到打麻將　林智鴻嗆：韓國瑜無法舉證就退出政壇

郭、柯、王結盟現雛形　李彥秀：沒有信任基礎的合作將為柯文哲作嫁

中市議會為台灣燈會3.5億元墊付案吵翻天　林筱淇道歉後過關

為選舉調漲基本工資？蔡英文：經濟有成長果實就該分享給人民

韓粉內鬨！麻花哥控訴杏仁哥「帶頭霸凌」　按鈴告：絕不和解

快訊／林智鴻北上秀「麻將照」：韓國瑜沒舉證就退出政壇

高雄山區大雨應變中心二級開設！　韓國瑜下午3點半坐鎮主持

淡水藍天市場廢棄工地將復活！侯友宜：解決居民23年惡夢

蔡英文酸「禁黑韓國瑜條款」：綠營罵主席、總統「他們都好好的啊」

傳民眾黨有意挖角黃國昌　徐永明怒嗆柯文哲「去呷賽」

想讓毛小孩登上「台北捷運燈箱」嗎？　快來寫你對寶貝的真情語錄！

「國家監視」拍到打麻將　林智鴻嗆：韓國瑜無法舉證就退出政壇

港媒：從香港進大陸旅客　部分被要求「打開手機相簿」檢查

快訊／丁小芹38歲弟弟暴斃亡！　「身體冒屍斑」…曾持刀恐嚇母姊

郭、柯、王結盟現雛形　李彥秀：沒有信任基礎的合作將為柯文哲作嫁

【香港抗爭運動】醫護人員不是不能罷工，是很難罷工

勒索軟體連相機都不放過！資安廠：連線公用Wi-Fi就有可能中標

開學必修穿搭指南　摩曼頓穿出自我潮流學分ALL PASS

中職／桃猿強打圍繞助朱育賢倒吃甘蔗　廖敏雄：將成為指標

哈妮妝容變了！爆乳性感拍畫報　網全看傻：認不出來

台中市政推動滿意度調查(限20歲以上台中市居民)

台中市長盧秀燕入主市府執政將滿一週年，諸多政策及施政措施是否為台中市帶來新面貌？台中市民是否有感？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！ETtoday民調雲 敬上<..

政治熱門新聞

蘇貞昌報好康：單身、婚育租金補..

柯昱安辭北市副發言人：我的極限..

韓國瑜；有拿錢就退出政壇

快訊／駁斥政治獻金買酒！韓國瑜..

「政治獻金」公開：六都市長誰收..

摸麻將...韓國瑜說謊？　許淑..

郭王密會搶正位　幕僚曝氣氛尷尬

說謊照曝！韓「換咖繼續打麻將」..

韓國瑜選市長　2千萬給潘恒旭曾..

抗爭動搖港經濟　他逛尖沙咀有感

韓黑真的有病　張倩翻白眼挺韓衛..

詹江村爆媽媽賺紅錢黃捷反擊了

粉絲力拱高嘉瑜　「直接選總統」

「韓國瑜氣已衰、勢已危」　黃創..

更多熱門

相關新聞

館長點名「國民黨唯一希望」是他

館長陳之漢在去年九合一大選時力挺高雄市長韓國瑜，不料韓國瑜上任後沒有遵守做好做滿的承諾，將角逐2020總統大選，讓他相當失望不再挺韓。雖然館長的政治立場和國民黨多少有些違背，但儘管如此，他仍點名國民黨未來唯一的希望正是「新北市市長侯友宜」。

「政治獻金」公開：六都市長誰收最多？

200萬票戰力值！吳子嘉：侯友宜不會挺韓

中和爆本土登革熱　侯友宜這樣說

韓國瑜遭爆中午才上班　侯友宜：其實市長很辛苦

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網砲轟

彰化有天體營？「肉色舞衣」誤為脫光光

39歲夜班女作業員伴母屍1年　房東打掃嚇壞

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！陸網嗨爆

售票員聽不清！她大聲重覆目的地糗了

女兒考85分！真相爸驚呆　網歪樓：岳父好

館長選總統　柯P、吳宗憲回應了

即／大雷雨突襲！狂灌5縣市發警報

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

名字被唸錯　2千人全困擾：老師沒叫對過

10萬元頭等艙「配餐不足」　空服送香檳賠罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎

蘇貞昌報好康：單身、婚育租金補貼9/2上路

丫頭IG報喜：正在懷孕！閨蜜女星狂喜「有了～」

她「為私奔假死」　活活燒出女焦屍

更多

最夯影音

更多

女乘客情緒不穩...搭高鐵爆哭1小時 暖心服務員「雙膝跪地」安撫幫擦淚

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面