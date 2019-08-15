快訊／國民黨高雄巿黨部開除楊秋興　禁止抹黑韓國瑜條款啟動

記者羅婉庭／台北報導

國民黨高雄巿黨部15日召開考紀委員會，決議將中評委楊秋興以及黨代表敖博勝開除黨籍。楊秋興12日臉書發文指控高雄市長韓國瑜「過去吃、喝、嫖、賭，但現在卻有小三、酗酒、夜店等問題」；對此，高雄市黨部決議以黨紀處分。

針對楊秋興以及敖博勝因日前公開攻擊韓國瑜，高雄市黨部決議祭出黨紀處分，開除2人黨籍，並將以最快速度陳報國民黨中央考紀會，由中央盡速處理。國民黨高雄市黨部主委莊啟旺表示，楊秋興及敖博勝掛著黨職卻屢次在公開媒體及網路平台，以不實言論詆毀黨提名總統參選人韓國瑜，事證明確。

▲國民黨中評委楊秋興 。（資料照／記者洪正達攝）

高雄市黨部蒐證及調查後，依黨紀處分程序送市黨部考紀會開會處理，出席委員全數通過，並立即將決議送國民黨中央黨部考紀會辦理。

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