爸爸騎山路！寫造句全家中槍「叔叔老骨頭退化」…外婆快上天堂　網笑噴QQ

▲原PO貼出小朋友的作業。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

小朋友在學造句時，主角常會是身邊的親人，但造句內容往往就像撿到槍。一名女網友就拍下小朋友的作業，只見上面分別用爸爸、叔叔和外婆造句，但仔細看了整個句子後，原PO忍不住直呼「你外婆知道你這樣寫的話……她會很難過吧Q__Q」。其他人則是幫叔叔QQ，「沒人關心叔叔嗎」、「感覺叔叔也很辛苦呢！」

這位女網友在臉書《爆廢公社二館》貼出照片，只見她拍下小朋友的造句作業，其中有3句的主詞分別就是親人，首先是爸爸：「爸爸騎在山區馬路坎坷不平很難騎。」這一句因為文法不對，被改成「爸爸騎在山路上，山路坎坷不平很難騎」，不過內容沒什麼問題。

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▲小朋友的叔叔跟外婆超級中槍 XD（圖／翻攝自爆廢公社二館）

接著則是叔叔：「叔叔已老骨頭退化，過著坎坷歲月。」批改老師則是只把錯字圈起來，內容則是給過。最後被點名的是外婆：「我外婆白髮蒼蒼，好像快上天堂了。」批改老師則是完全沒有圈或劃掉句子裡的任何一個字，但原PO忍不住直呼「你外婆知道你這樣寫的話……她會很難過吧Q__Q」。

看到小朋友「無條件開槍」後，其他人紛紛笑噴，「別大囔囔讓外婆知道」、「外婆跟叔叔：你寫的嗎？老實說，我保證不打死你」、「爸爸覺得安慰」、「這孩子……有地獄梗的潛能」、「叔叔比較想哭吧」、「第二個華盛頓」、「感覺家人全部中槍」、「是不是家裡不溫暖哈哈哈」、「過年都沒紅包拿了」、「叔叔也覺得中槍。」

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