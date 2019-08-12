吃便當沒餐具！水電工「2mm平方紅筷子」隨手抓　同行笑噴：2分管才好用

▲吃便當沒筷子怎麼辦？（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

買便當卻沒有免洗餐具，自己手邊也沒有準備的時候該怎麼辦呢？一名男網友貼出照片，笑說「電線真是水電工的好朋友」，只見他買了一個雞腿便當，要大快朵頤時，似乎是沒有筷子，他便就地取材，拿了2根紅色電線就要開動。看到貼文後，其他人紛紛笑噴，「拿22的，這個那麼軟」、「廠牌不同口味也不同。」

這位網友在臉書《爆廢公社二館》貼出照片，只見他面前擺著便當，香噴噴的大雞腿就在眼前，旁邊還有3道配菜，豐盛得讓人想馬上扒一口，讓原PO拿起「紅色筷子」準備開動。不過仔細看看這雙筷子，不僅整根是紅色的，比起一般筷子的尺寸，根本細了一半，而且好像還有點歪歪的。

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原PO就在文中笑說，「電線真是水電工的好朋友」、「註：2mm平方才夠硬」，原來是因為他似乎沒有拿到免洗筷，只能就地找像是筷子的東西，最後選中這個有點硬度的2mm平方紅色電線。就有網友在留言處好奇發問「硬度夠嗎？」原PO則回「2mm測試ok！」

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▲這樣也可以喔 XD（圖／翻攝自爆廢公社二館）

看到照片後同業秒懂，紛紛笑說，「冷氣的2分管才好用」、「工地鐵絲很多可以用啊！台灣水電工路過……哈哈哈」、「直上14粗細剛好」、「我都拿焊條」、「我做油漆的我也用過這樣吃，哈哈哈哈」、「身為版模工，不用螺桿讓你知道什麼叫筷子真的不行。」

其他網友也笑噴留言，「如果便當不夠熱～接上電還能夠加熱，多麼棒啊」、「呷銅呷鐵」、「下次修車工可以用扳手吃便當了」、「吃完撥線還能剃牙」、「差點看成拜拜的香腳」、「鎂鋅銅錳全都有了。」

還有人不忘提醒原PO，「麥啊捏啦……銅線漆包都是工業用，碰到便當的熱和油都會溶出一些東西出來，手洗乾淨用挖的都還比較安全……誠心建議」、「把盒子上面的蓋子，撕下來用還比較好一點」、「我會把便當盒拆下撕開折像湯匙，用電線整個看起來就覺得會吃下不好的東西。」

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