文具店「白髮老人」：你去對面問！　他火速和打工妹在一起…回去道謝吃驚了

▲許多單身男女會到台北霞海城隍廟向月老求姻緣。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一對男女認識不到兩周就在一起，後來男方決定去謝謝在文具店遇到的「白髮老人老闆」，事後回到現場才發現老闆是「黑髮老人」，根本沒白髮老人，讓他驚呼難道是台北霞海城隍廟的月老幫忙？而其實拜月老需要注意三件事。

一名網友近日在「靈異公社」臉書社團表示，大學時認識一名女性朋友，有天他問對方男友當初兩人是怎麼在一起的，得到「這件事非常玄」的回覆。

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原PO說，男生是建築師助理，經常跑工地，某天缺一個膠帶，去一家文具店問有沒有；站在櫃檯的老闆是一名白髮老人，「沒這個東西！你去對面問問看」，並指向斜對面的另一間文具店。

▼原來這對男女朋友交往前都有去拜霞海城隍廟月老。（圖／示意照／記者蔡玟君攝）

「我這朋友當時在這打工」，原PO指出，男生一進去，看到櫃檯是他朋友就怦然心動，心想「就是她了」，然後每天都來買東西，不到兩周就在一起；女性朋友說，「他那時候超明顯的啊，每天同一個時間來買東西，買還不是買很多那種，一隻筆啊、一顆橡皮擦啊什麼的。」

原PO還原男女第一次約會時的對話：

女生：我想先去拜拜。

男生：拜拜？

女生：對啊！還願！

男生：是不是這間廟？

（男生從皮夾拿出霞海城隍廟的護身符跟紅線）

（女生也從皮夾拿出）

女生：欸～一模一樣！（吃驚）

▼台北霞海城隍廟位於迪化街。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

原PO說，男女當天就去拜拜還願，男生決定再去那家文具店謝謝白髮老人，結果他看到店裡站著一名黑頭髮的老人，「請問，上次白頭髮的阿伯在嗎」；黑髮老人回，「沒這個人喔！這裡從頭到尾都是我一個人，也沒找人幫我顧店，而且我只有一個人住！」

原PO好奇，「既然都沒人幫他顧店，白髮老人是誰？同個人去染髮？」男生回答，「我肯定確認是不同人！不知道！月老？」他後來問了女性朋友，也確認真有其事，「祝世上有情人終成眷屬，抱歉月老爺爺，此篇可能會讓您老人家業務量大增。」

對此，許多網友留言，「每次拜完月老跟月老求後，我都會認識異性朋友，只是或許自己信心缺乏，勇氣不夠還是顧慮太多，總是錯失。雖然還是魯了很多年，但基本上我真的覺得月老還滿靈的，最主要真的還是自己的問題啦」、「很常去，我都在降低月老成功率…都不好意思去麻煩祂老人家了」、「我應該也被月老放生了」。

▼台北霞海城隍廟的紅線。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

《ETtoday新聞雲》日前曾專訪台北霞海城隍廟，大稻埕創意街區發展協會常務理事吳孟寰表示，拜月老需注意三件事，包括不要戴帽子與墨鏡、不要穿著太曝露，以及若是有成功訂婚或結婚，記得一定要帶著喜餅回來還願。

許多人來拜月老都會求紅線，吳孟寰說，台北霞海城隍廟的紅線是放在錢包裡的，不用綁在手上，但不定期需要過一次香爐；此外，一條紅線可以重複使用，「紅線不會過期，所以可以用來求不同階段的姻緣」，但不能跨廟使用。

而網友間流傳的拜月老禁忌，包括「不能帶傘不然感情會散」、「女性生理期不能拜」、「平安茶不能吹」等禁忌，以台北霞海城隍廟來說，這些都是可以做的。