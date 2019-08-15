館長點名「國民黨唯一希望」是他　批韓「連一根腳毛都比不上」

▲館長認為侯友宜是國民黨唯一希望。（圖／翻攝自館長YouTube）

記者張嘉晏／綜合報導

館長陳之漢在去年九合一大選時力挺高雄市長韓國瑜，不料韓國瑜上任後沒有遵守做好做滿的承諾，將角逐2020總統大選，讓他相當失望不再挺韓。雖然館長的政治立場和國民黨多少有些違背，但儘管如此，他仍點名國民黨未來唯一的希望是「新北市市長侯友宜」。

館長昨（14日）在直播中表示，侯友宜是國民黨未來的希望，「全國民黨只剩他一個人了啦！郭大哥（郭台銘）也要跳出去，不在討論範圍。我拿侯友宜跟韓國瑜比，你韓國瑜連侯友宜一根腳毛都比不上。」

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館長隨後貼出侯友宜推動全國首創的「新北市訴訟程序視訊諮詢服務」，大讚市民直接用視訊的方式就可以向專家諮詢法律問題，「這不是我要幫他講話，你韓國瑜喔，看看侯友宜，你實在是丟臉，明明都是國民黨的，都是剛當市長的。」

館長隨後也表示，他宣布選總統一事只是在粉專跟粉絲開玩笑的，看整個文章應該就可以理解，但是很多人卻開始認真起來，還建議他可以跟其他人合體，實在是很匪夷所思，「我真的會氣到中風。」

▲侯友宜在5月時曾力挺館長。（圖／翻攝自侯友宜臉書粉專）

館長和侯友宜的交集可以追溯至今年5月，當時館長因為砲轟高雄市長韓國瑜，又在直播中稱讚侯友宜，引發韓粉不滿，且當時他還深陷在前科風波裡。對此侯友宜也在5月23日發文力挺館長，他認為館長平時熱心公益，常常回饋社會，對軍公教警消更是關心，「雖然充滿江湖兄弟氣息，但不能因為這樣就說他是壞人。」