友人花3千「左肩刺0104」生日4碼！2年後一看…日期錯了　她笑到哭：壞掉了

▲原PO朋友去刺青自己生日的日期。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

每一個刺青背後都有一個故事，畢竟刺下去就是一輩子的事，所以在刺青前後，還是要記得確認圖案。一位女網友貼出照片，說朋友2年前花了3000塊去刺青，想要在身上留下代表生日的4碼數字。但事隔2年，近日才發現刺的日期似乎怪怪的，讓其他人都傻眼，「這是得罪了刺青師吧」、「這樣下牌有爭議的。」

「各位來看看！請問這是0704還是0104？」這位女網友在臉書《爆廢公社》貼出朋友的照片，只見對方在左邊肩膀上方有4個數字，「我朋友被刺壞掉了！我朋友要刺0104，他自己的生日，結果！哈哈哈！」原PO透露，這4個數字是刺青，朋友還花了3000元。

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▲明明生日是0104，怎麼刺出來變0704咧？（圖／翻攝自爆廢公社）

看看照片上的4碼，其他人也說確實不像0104，「怎麼看都是07」、「怎麼看都是 0204啊」、「0704啊！而且醜爆」、「感覺是0701後硬補成0704。」原PO之後也在文中補充，說朋友已經刺2年了，「現在才發現喔！」最後還附上3個笑到哭的表情符號。

網友們則紛紛留言，「找一個0704的男友或老公就合理了」、「2年從1漲到7，夠本了啦」、「可能刺青師未卜先知，先刺他未來老公的生日（誤」、「看來只好找一個0704的男朋友了」、「那是刺青師傅的生日」、「這跟我要刺下山虎，他卻給我刺巧虎的概念是一樣的。」

還有網友忍不住嫌棄刺青師的工夫，「原來這樣就3000了，轉行囉」、「一點也不像刺青」、「這樣3000被摃盤子了」、「你這簽字筆畫的吧」、「我以為是藍筆寫上去的。」也有人表示，「會不會是長肉了所以撐開了」、「會不會你朋友寫給刺青師就是寫這樣」、「沒關係往好處想，至少好改圖、也好雷射。」

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