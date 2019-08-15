半夜叫外送「不想剝蝦」　任性妹一句狂撩老闆...碗蓋一掀噴口水：太感動

▲原PO對店家使出柔情攻勢！（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

不少海鮮控愛吃蝦，卻又懶得剝蝦殼，甚至有吃貨自創「嘴巴剝蝦法」，讓人跪著看！不過近日有女網友叫外送，任性要求店家幫剝蝦殼，而業者似乎因上頭的字句被撩到嫑嫑的，果真貼心幫剝殼，讓眾多老司機邪笑猛虧，「這看起來很像用嘴巴剝的！」

台南一名女網友在臉書《爆廢公社》分享一樁趣事，昨（14）日深夜肚子餓，一時興起叫熊貓外送，點了一碗泡菜鍋燒意麵當作宵夜，由於她想吃蝦，竟在備註欄上任性留言，「可以幫我剝蝦嗎？拜託，然後蛋不熟，謝謝你，愛你！」

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興奮許下心願後，原PO滿心期待外送員抵達家門，結果碗蓋打開來一看，「真的幫我剝殼了，天啊，太感動了吧！」照片可見，一隻蝦子「赤裸裸」躺在上方，貼心的額外服務，讓原PO眼冒愛心大喊，「我一定會繼續支持店家，你們的服務很棒！」

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▲店家貼心幫剝蝦殼！（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

許願成功的貼文，掀起大批網友噴笑回應，「因為太有禮貌了，所以我會願意撥」、「說不定他也不想用手剝蝦子，所以用了他的嘴巴」、「寧願自己剝，還不知道是哪個手剝的」、「結果店員故意不洗手」、「消費者嘴巴甜一點兒，店家一定都很開心，雙方都沒損失」、「摳腳肥宅表示，不客氣」、「妳確定沒再加料嗎」。

有網友也自曝，曾做過類似任性的舉止，「我都叫麥當勞外送可不可以畫一隻kitty，然後他寫太忙了沒空畫，謝謝，還是很窩心啦」。另有一名餐飲業者則透露，「我以前在餐廳工作時，常看到客人不想剝蝦子，蝦子都倒掉。所以後來自己開餐廳，堅持蝦子一定要剝好殼。不過有些業者想不通，你要求剝殼，他們可能會生氣吧」。

▲原PO真的吞下肚！（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

說到用嘴剝蝦的神技，日前有熱心網友在《爆怨公社》分享三步驟，第一步是先用牙齒把蝦子的每一節都咬開一個洞，第二步再用舌頭把肉與殼分離，最後一步則是用牙齒把頭尾分開；也可以先咬掉蝦頭，再把蝦肉像擠牙膏那樣用牙齒從殼裡推出來。

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