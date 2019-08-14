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想煮綠豆湯！他泡完水睡翻…起床「小嫩芽秒冒出」呆了　網笑噴：種豆芽吧

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO教朋友煮綠豆湯。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

炎炎夏日來碗冰涼綠豆湯消暑，是再幸福不過的事了！一位女網友發文表示，有朋友用LINE問她綠豆湯怎麼煮，她則是將步驟傳給對方。隔天早上原PO再度收到對方的訊息，不過這次是傳來一張圖，她一看就忍不住笑噴。看到照片後，其他人也直呼，「只好當農夫了」、「可能你朋友問錯問題了。」

這位女網友在臉書《爆廢公社二館》貼出好幾張訊息截圖，文中表示，有朋友用LINE問她「綠豆湯怎麼煮」，「我很用心教導了，然後早上……我朋友LINE了我……廢友們自己看唄」、「笑小聲點，圖有真相，笑死我了」、「過幾天應該有豆芽菜能吃了。」

請繼續往下閱讀...

仔細看看她貼出的截圖，2人的對話大約是在晚上6、7點時進行，對方先是問她「綠豆湯怎麼煮？」並說自己已經把綠豆拿去泡水了，原PO看到後就回「泡半小時左右，水跟綠豆自己捉比例，下去煮30分，悶10分，再煮5分」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO教對方泡水半小時就好。（圖／翻攝自爆廢公社）

但對方再次傳訊息過來，已經是隔天早上，只見對方傳來一張圖，不過並不是回報製作過程順利，而是「綠豆泡水發芽」的照片，並配上無言的「……」，讓原PO忍不住回傳一個大笑貼圖「種豆芽菜了」。對方接著解釋「煩欸！昨天睡死了，起床變這樣。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼朋友的綠豆泡水泡了一個晚上，直接發芽了。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO還在留言處表示，「睡著的結果，綠豆湯變炒豆芽菜」、「我有叫我朋友改種豆芽菜」。其他人也紛紛笑噴，「準備吃豆芽菜囉」、「不錯，颱風季節是該種些菜」、「種一種明年有更多綠豆可以煮」、「只好放排骨煮豆芽排骨糖了。」

不過也有網友表示，「發芽還是可以煮啦！比較不甜」、「學生時代我也煮過發芽綠豆湯，可是味道怪怪的（菜味+土味很重）」、「我在日本吃過一家印度料理，他們沙拉的綠豆真的是用發芽的綠豆用的」、「主要是買錯品種了，這種很容易發芽的品種，煮出來的綠豆湯不好喝。」還有人留言教學煮綠豆湯，「其實不用泡水，直接洗好乾炒一下加水小火煮沸，關火等10分鐘再開火煮5分左右就好了。」

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▼看看這綠意盎然的畫面 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

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關鍵字：綠豆湯,豆芽,發芽,泡水,爆廢公社二館

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