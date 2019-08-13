忘洗咖啡壺！隔2天蹦「噁爛紅棗湯」：目測10隻↑　意外曝捕蟑妙招

▲咖啡壺2天沒洗，一打開滿滿驚嚇 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

一般人家中多少都會有些蟑螂、螞蟻等昆蟲，在濕熱的夏季更常見到牠們的身影，大家都想盡辦法驅逐這些蟲蟲。一名女網友日前使用完咖啡機忘記洗，就這樣靜置了2天，不料今日要清洗時，發現裡頭竟然泡了10隻以上的小強，可怕景象讓她和網友紛紛嚇壞，產生陰影。

「媽媽我快嚇死！好噁......。」一名女網友今（13日）在臉書「爆廢公社二館」中貼出照片，她表示自己前天用咖啡機煮了咖啡，但是忘記拿出來洗乾淨；沒想到今天想起要清洗時，一把咖啡壺拿出來，發現裡面竟然有一票蟑螂「集體自殺」死在剩餘的咖啡裡，讓她當場嚇傻。

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▲原PO大概從此有陰影了...... 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原PO無意間發現抓蟑螂的神奇素材，她也表示咖啡機並非放置在家中，加上旁邊是水槽，因此推測小強們應該都是從旁邊水管跑過來的。

網友們看到照片都大喊噁心，「2天就抓到這麼多，有點扯」、「麝香貓咖啡算什麼？蟑螂咖啡才厲害」、「這個壺我也不敢用了」、「以後洗咖啡機會有陰影吧」、「有品味的蟑螂」、「不說我還以為是紅棗湯呢」、「小強總是在熬夜，喝點咖啡提提神」。

此外，也有許多網友表示自己有類似經驗，「我發現牠們愛黑咖啡的味道，每次放一杯在辦公桌上，就引來了」、「我之前泡一杯咖啡在桌上，放幾天也跟你一樣」。

▲ 咖啡渣不僅可以除臭，還可以捕蟑螂。（圖／資料照）

事實上，除了用化學藥劑滅蟑，肥皂水、麵粉+小蘇打等物也是殺蟑好幫手，而「咖啡渣」也很能吸引小強，只要將咖啡渣加水，然後把混合物裝入瓶身較高的瓶子，傾斜靠在牆上，過幾天就可以捕獲一堆小強，相當方便。

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