影／孕媽嬸味超濃遭嫌：這麼老還懷孕　她產後狂剷33kg成電眼辣妹...網全跪了

記者張嘉晏／綜合報導

生產完身材回不去是許多女性害怕的「副作用」之一，且每個人體質不同，有些人必須花很大的心力才能回到心目中的產前身材。一名女網友就在臉書貼出自己生產前後的對比照，原本嬸味超濃的樣子已經不復存在，網友們看到判若兩人的模樣都紛紛跪了，大讚「燃起希望」、「太屌了」。

▲原PO懷孕時胖到連醫生都懶得勸說了 。（圖／原PO授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

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一名女網友先前在爆廢公社表示，很討厭聽到媽媽喊產後瘦不下來，直指這是「把所有自己不能美麗的權利怪罪給婚姻和孩子」、「瘦不下來只是因為你懶」，還說自己產後瘦了13公斤，引發一陣熱議。

另一名女網友隨後則是在臉書「爆廢公社二館」貼出多張照片有感而發，她表示自己懷孕前體重僅48公斤，但是懷孕期間因為胃口太好，每次產檢體重都高到被醫生警告，「到後來醫生也懶得講我」，39週時體重更是突破80大關。

▲太辣了啦！

原PO向《ETtoday新聞雲》記者表示，由於自己家裡開火鍋店，某次上班的時候竟然還聽到客人嫌她「這麼老還懷孕喔？」然而，生產後她因為要一邊照顧小孩，一邊需要照顧生病的親人，承受很大的壓力，因此沒有運動就自然瘦下來，生完5個月後大剷33公斤，回到和懷孕前差不多的體重。

▲網友見狀都讚說太強大。

網友們看完前後差異都跪了，「媽媽變得好正喔」、「辣起來」、「這個好屌喔」、「我瞬間燃起希望了」、「強大！請受我一拜」、「好勵志喔」、「已羨慕到不行」、「根本是兩個不同的人吧」。

原PO隨後也透露，其實她除了變瘦以外，還去縫了雙眼皮，才會有這麼大的變化；不過她也強調懷孕期間要開心，體重升降也和每個人的體質有關，千萬別太苛求自己。

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