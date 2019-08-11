吃完火鍋！她職業病發…全套「店員式整理」收剩這1鍋　網看呆：錄取了吧

▲原PO吃完飯會幫忙整理桌面。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

到外面吃飯，有人習慣吃完會幫忙整理一下桌面，但這程度簡直是店員無誤！一名女網友貼出2張照片，文中笑說，「有沒有人和我一樣，去外面用餐，不管到哪裡吃飯（路邊攤和餐廳），一定要收得很乾淨，才能安心走人」。看到桌面的乾淨程度，其他人忍不住留言，「店員一定很愛你」、「賀！錄取。」

這位女網友在臉書《爆廢公社二館》貼出2張照片，只見她去吃火鍋，但通常吃完，桌上應該會擺滿衛生紙、空碗、筷子湯匙、醬料盤等東西，原PO用完餐的桌上，卻只有湯鍋和一小袋垃圾，鍋子裡剩的也只有湯頭，沒有留下食材。

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▲這程度也太乾淨了吧！（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原PO在文中表示，她到外面用餐，習慣收得很乾淨才走人，剛開始她老公覺得很誇張，因為實在收得太乾淨，連桌子都要擦，「到現在他已經無視我，要當免費店員的行為了」，最後笑說「#我是100分好客人無誤」。

原PO也補充，說擦桌子的紙巾，她是自己帶去的，「擦小孩、擦手、擦碗筷等等～都是用已經髒掉的濕紙巾，再利用來擦桌子，完全沒用到店家的一張衛生紙喔！」她也透露自己會自備餐具、濕紙巾、衛生紙和打包用的小袋子，「帶小孩出門，和先生2個人，輪流蹲在地上，擦地上的湯汁、撿食物。」

女網友還在留言處表示，「我這是打工時期的職業病了啦！」看到照片後，乾淨程度讓其他人紛紛留言，「你第一名了，我只將餐具疊好大約擦一下」、「店員會愛妳一輩子」、「我也會，只是沒有這麼乾淨而已」、「我也會收一下，但是不會收成這樣……你收的跟剛來一樣，是還沒開動吧！」

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