　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／1秒啃斷活蟹大螯！進擊的河豚超兇網驚呆　他伸手輕撫療癒了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者張嘉晏／綜合報導

「弱肉強食」是大自然不變的生存之道，雖然殘忍但都是自然的法則。一名男網友把一隻活螃蟹丟到養著河豚的魚缸裡，想不到這隻河豚竟然可以像吃餅乾一樣輕鬆把牠肢解，令不少網友第一次見識到河豚的兇猛。然而可怕畫面背後卻帶點小溫馨，原來這隻河豚是因為受傷才被原PO帶回照顧，待康復後就必須放回海裡。

一名吳姓男網友在臉書「爆廢公社」中貼出「河豚啃活蟹」的影片，只見他一把螃蟹丟到水族箱裡，河豚就立刻衝上前捕食，並且在1秒瞬間就把螃蟹的螯給咬斷、吃進肚裡，緊接著又把另一隻螯也扯下，使得螃蟹在水中不停痛苦掙扎。

▲▼ 河豚生吞活蟹 。（圖／網友 吳傳傳授權使用）

請繼續往下閱讀...

▲ 螃蟹被放進水裡後，2隻螯都被河豚直接扯斷吃掉 。（圖／網友吳傳傳授權使用）

河豚吃完蟹螯之後還沒罷休，還靜靜地盯著螃蟹看，隨後衝向螃蟹把牠的身體一口咬住；螃蟹完全無力抵抗，只能瘋狂揮動其他隻腳，然而最後還是被河豚給肢解了，水中也漂著許多白白的蟹肉。

▲▼ 河豚生吞活蟹 。（圖／網友 吳傳傳授權使用）

▲ 整隻嗑掉了！（圖／網友吳傳傳授權使用）

網友們見到河豚的威力都嚇到了，紛紛表示「好狂喔感覺牙齒好利」、「河豚居然有這麼兇猛」、「咬合力驚人欸」、「看完有種淡淡的哀傷」、「想知道牠會吃烏龜嗎」。

吳先生隨後也向《ETtoday新聞雲》記者表示，其實這隻河豚為「密斑刺魨」，俗稱刺龜或是河魨。以釣魚、潛水為興趣的吳先生日前在海面上看到這隻河豚，發現牠魚鰭都爛掉了，決定把牠帶回家照顧。

原PO表示，有的人認為餵活蟹有點太殘忍，但河豚在魚缸裡什麼都不吃，只對活蝦活蟹有興趣。他也指出，目前河豚的傷勢已經恢復得差不多，預計再過2個禮拜就可以把牠放回海裡，餵活餌其中一個目的也是為了讓他保持野性，以免日後忘記該怎麼覓食。

▲▼ 河豚生吞活蟹 。（圖／網友 吳傳傳授權使用）

▲兇猛的河豚卻肯乖乖給人摸 。（圖／網友吳傳傳授權使用）

不過有趣的是，由於吳先生時常會把手伸進魚缸裡清理，河豚應該是習慣了，知道這不是食物，因此用手輕撫的話牠並不會生氣，也沒有攻擊性，就像一般家寵一樣享受著主人的撫摸。然而吳先生說這個是錯誤的行為，一般野生的河豚看到人會跑，也建議不要隨便亂摸，以免發生危險。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
回應打麻將！韓國瑜「就坐下來摸一摸」痛批：國家機器監視我
搭高鐵爆哭1hr！仙女服務員「跪地幫她擦淚」　網讚：人美心更
韓國瑜度假打麻將！李佳芬證實「兒子韓天+許淑華男友」都在場

關鍵字：螃蟹,河豚,密斑刺魨,捕食,爆廢公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

投票輸了就跑！周偉航再爆「洪慈庸退黨內幕」：真的很帥的民主

影／館長宣布參選2020！第一項「政見」出爐　網嚇傻：總統好

17天狂鏟4.1kg！金髮正妹「水煮蛋減肥」超速瘦…DIY2料理網跪求菜單

Line邊緣系「1人群組」超狂用法曝光！內行人神8開...簡單4步驟快跟上

休息站大便手一抽「衛生紙捲全空」　求救在線等！神隊友霸氣闖入Man爆

嫌「阿嬤養的」阿金太胖…竟送安樂死　好心人看不下去：我來養

棺材挖4洞「腳穿草鞋」…冤魂含恨請「黑令旗」索命！兇手遭火車輾過慘死

影／1秒啃斷活蟹大螯！進擊的河豚超兇網驚呆　他伸手輕撫療癒了

歡「銀」光「齡」！　花蓮慈濟2019銀齡樂活節活動

天氣太熱彰化文蛤暴斃7成　批發價格飆破1斤120元

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!

火箭少女101合唱百位觀眾《卡路里》　現場突出現283面鏡子...超震撼！

浪汪誤闖駕訓班！原地繞圈搖尾 教練近看鼻酸...「牠沒有眼睛」

法師普渡大秀自創「狂爆電音舞」　信徒看傻...網笑：好兄弟開趴囉

吳宗憲為嗆網紅道歉：我錯了！　聽到連千毅下戰帖「我不知道這個人」

影／1秒啃斷活蟹大螯！進擊的河豚超兇網驚呆　他伸手輕撫療癒了

歡「銀」光「齡」！　花蓮慈濟2019銀齡樂活節活動

天氣太熱彰化文蛤暴斃7成　批發價格飆破1斤120元

草屯電動車阿婆撞到賓士C300！駕駛搖頭霸氣處理　路人比讚：帥到炸掉

清潔隊員平均1年5人死！全環總怒求：推動定時定點專區收垃圾

貓美術館把世界名畫全面喵化 貓奴們抽票啦！

乖乖閃邊站！長髮妹一招DIY「統一麵悠遊卡」飄台灣味...背後故事暖炸：無價

影／搭高鐵爆哭1hr！仙女服務員「跪地幫她擦淚」　網讚：人美心更美

深夜買台中清粥小菜！有飯有湯「鮮蚵鋪超滿」　算錢阿姨收50元佛炸

一進全家「太空包部隊」立正站好！台中哥秒被療癒　老鳥笑：這夭八放假的

情趣摩鐵為何都圓床？3點真相一爆驚呆...老司機解鎖：按鈕會轉圈

開這台出去玩超拉風　福斯T-Roc Cabriolet「跨界敞篷車」亮相！

超潮！40包餅乾穿身上　網紅黃小愛變裝「普渡女神」

全機只為他一人飛！　幸運男爽使喚所有空姐享超夢幻服務

慰安婦追思會　馬英九：蔡英文不能逃避慰安婦問題

5歲女童搭扶梯「手臂慘遭捲入」！痛爆趴地哭喊：我要找爸爸…皮膚撕裂了

黃國昌避戰汐止選區　陳雨凡：犧牲區域立委候選人無法接受

安海瑟薇挺孕肚登封！深V禮服火辣依舊　「黑天鵝」眼妝造型大突破

0813中華醫大淹水　全體動員完成災後復原

東北角1日攻略　盡情看海、玩水上活動享受夏天

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

生活熱門新聞

開進地下道！5歲女兒突安靜…一..

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網..

男抱6箱狂搬N趟…他逛好市多看..

乖乖悠遊卡只進1個！他等1hr..

即／豪雨又來了！暴雨接力炸3縣..

即／中和爆發本土型登革熱　疾管..

童打破骨灰罈！陰神「要你命」　..

每天劇烈強降雨　2種雨彈再灌中..

搭高鐵爆哭！仙女服務員跪地幫擦..

「岡山→台南」鬼打牆4小時　到..

住汽車旅館遇7怪事　尪退房後1..

工具人大覺醒　女方爆氣：拿你好..

停邊邊自保「秒召喚三寶」反被酸..

大7月出門！2歲兒對樹揮手　新..

更多熱門

相關新聞

深夜買清粥小菜！「鮮蚵鋪超滿」50元佛炸

有許多人會分享自己買到便宜大碗的美食，但一看地點，常常都是在中南部，讓北部人超羨慕。一名男網友就貼出一張便當照片，說他宵夜時段在台中買清粥小菜，只見紙盒左邊有2樣青菜和辣菜脯，一旁則是滿滿的豆腐鮮蚵鋪在盒子裡，這樣含白飯、湯只要50元，讓原PO直呼「真的很怕算錢的阿姨被罵欸！」

進全家驚見「太空包部隊」秒被療癒

深夜超商借廁所遭拒　女怨：不開放還鎖門

河豚VS.蟹老闆　不到一秒分勝負

公廁大便衛生紙全空　神隊友Man爆

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

瘋傳他中20億捐 賓士抽獎！2萬網友留言慘了

說謊照曝！韓「換咖繼續打麻將」　韓冰一旁滑手機

館長宣布參選2020！網嚇傻：總統好

女星勒斃17歲愛女再上吊亡！留遺書：我不能沒女兒

汪搶走床位超爽　媽一掀被超傻眼

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

不識字貴婦9億存款遭盜用　反被銀行求償7億　

愛犬池塘玩球　30分鐘尿失禁腦死

韓網瘋傳：偶運會抓包情侶戀愛！

韓國瑜謊言遭戳破林智鴻PO麻將照打臉

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

騎士遭輾死心臟噴飛！掉路上還在跳

洪慈庸退黨　周偉航：投票輸就跑

「韓國瑜氣已衰、勢已危」　黃創夏：必敗宿命難逃

獨／黃國昌棄選區域立委　時力大崩解

更多

最夯影音

更多

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面