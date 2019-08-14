影／1秒啃斷活蟹大螯！進擊的河豚超兇網驚呆　他伸手輕撫療癒了

記者張嘉晏／綜合報導

「弱肉強食」是大自然不變的生存之道，雖然殘忍但都是自然的法則。一名男網友把一隻活螃蟹丟到養著河豚的魚缸裡，想不到這隻河豚竟然可以像吃餅乾一樣輕鬆把牠肢解，令不少網友第一次見識到河豚的兇猛。然而可怕畫面背後卻帶點小溫馨，原來這隻河豚是因為受傷才被原PO帶回照顧，待康復後就必須放回海裡。

一名吳姓男網友在臉書「爆廢公社」中貼出「河豚啃活蟹」的影片，只見他一把螃蟹丟到水族箱裡，河豚就立刻衝上前捕食，並且在1秒瞬間就把螃蟹的螯給咬斷、吃進肚裡，緊接著又把另一隻螯也扯下，使得螃蟹在水中不停痛苦掙扎。

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▲ 螃蟹被放進水裡後，2隻螯都被河豚直接扯斷吃掉 。（圖／網友吳傳傳授權使用）

河豚吃完蟹螯之後還沒罷休，還靜靜地盯著螃蟹看，隨後衝向螃蟹把牠的身體一口咬住；螃蟹完全無力抵抗，只能瘋狂揮動其他隻腳，然而最後還是被河豚給肢解了，水中也漂著許多白白的蟹肉。

▲ 整隻嗑掉了！（圖／網友吳傳傳授權使用）

網友們見到河豚的威力都嚇到了，紛紛表示「好狂喔感覺牙齒好利」、「河豚居然有這麼兇猛」、「咬合力驚人欸」、「看完有種淡淡的哀傷」、「想知道牠會吃烏龜嗎」。

吳先生隨後也向《ETtoday新聞雲》記者表示，其實這隻河豚為「密斑刺魨」，俗稱刺龜或是河魨。以釣魚、潛水為興趣的吳先生日前在海面上看到這隻河豚，發現牠魚鰭都爛掉了，決定把牠帶回家照顧。

原PO表示，有的人認為餵活蟹有點太殘忍，但河豚在魚缸裡什麼都不吃，只對活蝦活蟹有興趣。他也指出，目前河豚的傷勢已經恢復得差不多，預計再過2個禮拜就可以把牠放回海裡，餵活餌其中一個目的也是為了讓他保持野性，以免日後忘記該怎麼覓食。

▲兇猛的河豚卻肯乖乖給人摸 。（圖／網友吳傳傳授權使用）

不過有趣的是，由於吳先生時常會把手伸進魚缸裡清理，河豚應該是習慣了，知道這不是食物，因此用手輕撫的話牠並不會生氣，也沒有攻擊性，就像一般家寵一樣享受著主人的撫摸。然而吳先生說這個是錯誤的行為，一般野生的河豚看到人會跑，也建議不要隨便亂摸，以免發生危險。

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