深夜買台中清粥小菜！有飯有湯「鮮蚵鋪超滿」　算錢阿姨收50元佛炸

▲原PO買清粥小菜，聽到價格佛到PO文問「合理嗎」。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

有許多人會分享自己買到便宜大碗的美食，但一看地點，常常都是在中南部，讓北部人超羨慕。一名男網友就貼出一張便當照片，說他宵夜時段在台中買清粥小菜，只見紙盒左邊有2樣青菜和辣菜脯，一旁則是滿滿的豆腐鮮蚵鋪在盒子裡，這樣含白飯、湯只要50元，讓原PO直呼「真的很怕算錢的阿姨被罵欸！」

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，「請問大家一下，台中市，深夜清粥小菜，這樣外帶含白飯跟湯50元合理嗎？」仔細看看照片，只見紙盒明顯分成左右兩邊，左邊是2樣青菜，還有一些下飯的辣菜脯，看起來並沒有什麼「不合理」的地方。

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接著看看紙盒右邊，馬上就能懂為什麼原PO會問「這樣合理嗎」，因為右邊鋪滿豆腐炒鮮蚵，數一數至少有6、7顆蚵仔，有些蚵仔煎店家都沒放這麼多。原PO就忍不住在圖片打上字「這樣含白飯50，每次都覺得清粥小菜的阿姨給我亂算……」

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▲這樣只要50元！（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO也在文章中直呼「我真的很怕算錢的阿姨被罵欸！」看到這個便當有2樣菜、有蚵仔、有飯、有湯，卻只要銅板價50元，讓其他人紛紛留言，「其實這份量我建議你刪文！不然阿姨明天就沒工作了」、「好便宜喔，在台北這一定要100起跳」、「那蚵仔就不只50元」、「台中很多是這樣，會這樣賣的幾乎老人家。」

還有網友表示貴一點都可以，「80我都買單，宵夜的清粥小菜本來就不便宜，你這超級便宜了」、「這不行，我會付100，說不要找」、「光是豆腐鮮蚵就佔了40了吧！好便宜喔」、「 根本就不合理，光是蚵仔就不只50元」、「沒蚵也覺得佛心，有蚵覺得案情不單純。」

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