韓國瑜度假打麻將！　李佳芬證實「兒子韓天+許淑華男友」都在場：玩一下而已

▲李佳芬針對麻將事件回應了。（圖／翻攝自ETtoday粉絲團新聞留言）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前指出，上任後就沒再打過麻將，卻遭民進黨高市議員林智鴻透過臉書PO照打臉。對此，李佳芬也回應證實，在場的的確是韓冰、韓天，另一位則是許淑華跟她男友，而李佳芬也表示，那天只是好玩一下而已，吃東西，那邊很多人的，那邊是一個度假村，大家好玩一下而已，不知道被偷拍了。

李佳芬接受媒體訪問時表示，「男的還有一位是許淑華男朋友，打電話的是我的小孩，好嗎？就大人跟小孩子玩啊，小孩不會玩。沒有牌搭怎麼玩，我的天啊！一圈二圈就玩不下去了，後來大家就散鼓了，那次去是放鬆嘛，剛選舉完啊。」而她也證實，「另一個是韓天，沒錯，我兒子。」

李佳芬也說：「那天只是好玩一下而已，吃東西，那邊很多人的，那邊是一個度假村，大家好玩一下而已，不知道被偷拍了，真是無聊。」此外，她也表示，「發言人和孫大千，他們會統一回應。就是大家度假，好玩這樣子，需要這樣子打我嗎？讓我們家連日子都過不下去嗎？從早盯到晚。」

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