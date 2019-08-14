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韓國瑜麻將、礦泉水全被打臉　黃光芹：有此政客怎麼教小孩？

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▲▼韓國瑜自稱就任市長後沒打過一次麻將，但被爆料說謊。（圖／林智鴻臉書）

▲韓國瑜自稱就任市長後沒打過一次麻將，但被爆料說謊。（圖／林智鴻臉書）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜14日爭議不斷，監察院公布韓國瑜去年九合一大選的政治獻金，收入高達1億2914萬9779元；隨後也遭高雄市議員林智鴻爆料，在峇里島度假時摸牌到深夜。對此，與韓國瑜槓上的媒體人黃光芹再爆韓國瑜6罪狀，並直言「有此政客，怎麼教小孩？」

韓國瑜宣稱靠一碗滷肉飯、一瓶礦泉水選高雄市長。不過，根據監察院14日上線的「政治獻金公開查閱平台」資料顯示，韓國瑜於去年九合一大選的政治獻金收入達1億2914萬9779元，支出則有1億1408萬5719元，最後結餘為1519萬5060元。

另一方面，韓國瑜日前在臉書提到，從擔任市長以來，沒再打過一場麻將。不過，林智鴻14日拿出民眾爆料照片打臉，並指出韓國瑜今年農曆年期間，在峇里島度假時，在Club med渡假村裡，擺了三、四桌麻將桌，在那裡摸牌到深夜。

對此，黃光芹再爆韓國瑜6大罪狀，第一，韓國瑜渡假打麻將，沒什麼大不了，但說謊問題大；第二，韓國瑜多次自承喝花酒，還當成勵志故事，卻要告人，政治火拚，「可惡」。

黃光芹指出，第三，監院公佈政治獻金，行禮如儀，帳是他們報的，整場選舉，要花到1.2億？沒什麼宣傳，卻報了7000多萬元，一半還流入自己人的公司，可信？與他們搬走的政治獻金，也是兩回事。

黃光芹提到，說要捐選舉結餘款和補助款，至今未捐，「準政治騙局！」再過幾個月，還有1億多，「好賺！」第五，至今未成立各地方競選總部，到底選真的？選假的？第六，災變時神隱、平常上半天班、假日選總統、告人百分百，「有此政客，怎麼教小孩？」

黃光芹還說，第七，「人都沖走了、淹死了，還說水退得快，世上苦人真多」；第八，「你不溫、不良、不恭、不儉，我們才不讓，別以為我們怕你！」、「我們不是責任制！」

▲▼黃光芹批韓國瑜「有此政客，怎麼教小孩？」。（圖／翻攝黃光芹臉書）

▲黃光芹批韓國瑜「有此政客，怎麼教小孩？」。（圖／翻攝黃光芹臉書）

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關鍵字：韓國瑜,麻將,礦泉水,黃光芹,政治獻金,2020大選

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