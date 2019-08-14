　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

宜蘭五結水產豐年祭　 捕魚、八卦網、釣蝦及美味海鮮餐等你來

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲五結鄉水產豐年祭要讓你體驗拋八掛網、遊景點、釣蝦、吃蝦、吃米冰棒等樂趣。（圖／記者游芳男攝）

▲五結鄉水產豐年祭要讓你體驗拋八掛網、遊景點、釣蝦、吃蝦、吃米冰棒等樂趣。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

蘭陽溪口休閒農業區，為推廣五結白蝦、台灣鯛、石斑等水產品，與五結鄉公所17日推出「五結鄉2019年水產豐年祭」活動，首日讓遊客體驗半日漁夫樂，並有拋八掛網、遊景點，逛市集，釣蝦、吃蝦、鯛魚丸子、炒米粉、吃米冰棒等樂趣。

▲五結鄉水產豐年祭要讓你體驗拋八掛網、遊景點、釣蝦、吃蝦、吃米冰棒等樂趣。（圖／記者游芳男攝）

五結鄉公所表示，水產豐年祭活動，17日是半日漁夫生活體驗，帶領遊客遨遊自行車道，與太平洋和龜山島相伴，隨後穿梭在養殖池，聽取漁人經驗分享，還有捕魚、八卦網、釣蝦體驗，並。品嘗新鮮美味海鮮餐。

▲五結鄉水產豐年祭要讓你體驗拋八掛網、遊景點、釣蝦、吃蝦、吃米冰棒等樂趣。（圖／記者游芳男攝）

▲五結鄉水產豐年祭要讓你體驗釣蝦、吃蝦、吃米冰棒等樂趣。（圖／記者游芳男攝）

18日是邀請親子參與以當地特產與美景為主題的彩繪活動，並在主活動成果發表，組成一幅大拼圖供民眾拍照打卡。

而水產豐年祭主活動是24日（星期六）上午8時30分開始，當日活動包含拋撒八卦網比賽，展現舊時漁夫厲害的捕魚技術，還有夾蝦剝蝦競賽、親子釣蝦體驗、打卡送米冰棒活動，以互動的方式讓民眾體驗當地漁村生活。

24日近午時分，並有鮮蝦沾醬、台灣鯛丸子湯、老牌米粉炒供民眾品嚐，活動豐富有趣，歡迎遊客參加。

【更多新聞】

►影／吊臂6樓高空脫鉤！老闆與工人墜落「肋骨全斷」慘死　兒全程目睹

►2關鍵釀絕命終結高空版！兒直擊父親與工人摔死　悲嘆：一切都發生得太快

►宜蘭吊車吊籃墜地「老闆與工人雙亡」　職安署初判違規吊掛

►吊籃18米高墜地2死　林妙姿：檢視縣內高風險作業環境

►快訊／宜蘭一輛吊車吊籃6樓高空墜落　2工人1死1命危

►超凶殘！宜縣副議長弟討200萬債務　夥同小弟虐死菜販還滅證

►影／羅東分局偵查佐颱風過後釣魚失足墜海　遺體3天後尋獲

►快訊／颱風過後風浪大！釣客蘇澳港失足墜海　警搜救中

►影／利奇馬北偏…宜蘭閃過風雨「賺到颱風假」！林姿妙：我要去拜天公

►影／夫亂刀砍死妻！死者賣檳榔常有男客搭訕　鄰爆：凶嫌醋勁很大
 

ET快訊
快訊／國民黨中常會通過「禁止抹黑韓國瑜」條款
快訊／基本工資調高！月薪多700元增至2萬3800、時薪多8
逛西門町衣服被扯掉！潔哥「小草莓走光」剩內衣褲…路人動作暖哭
她翻出「17年前發票」想起已逝嬤！網見亮點大歪樓：這物價太狂

關鍵字：宜蘭,五結鄉,水產豐年祭

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園戶政創新服務六都第一名　鄭文燦：爭取增加員額

桃園青埔機捷A17領航站週邊　推動原民文化創意園區三大建設

俊逸兒童廣播營　小主播宣誓打擊假新聞

台南出現高度疑似本土登革熱病例　需經2次採血研判！

自小客車大雷雨拋錨停路中　里警獲報推車濕透全身解燃眉

新竹縣AI玩真的！　「國際AI智慧園區」環評過關　

0813中華醫大淹水　全體動員完成災後復原

新竹縣年度盛事「耕讀生活趣」　四大主題網路報名開始

宜蘭五結水產豐年祭　 捕魚、八卦網、釣蝦及美味海鮮餐等你來

「屏東本事」　文化部金鼎獎推薦優良出版品

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

火箭少女101合唱百位觀眾《卡路里》　現場突出現283面鏡子...超震撼！

浪汪誤闖駕訓班！原地繞圈搖尾 教練近看鼻酸...「牠沒有眼睛」

法師普渡大秀自創「狂爆電音舞」　信徒看傻...網笑：好兄弟開趴囉

吳宗憲為嗆網紅道歉：我錯了！　聽到連千毅下戰帖「我不知道這個人」

桃園戶政創新服務六都第一名　鄭文燦：爭取增加員額

桃園青埔機捷A17領航站週邊　推動原民文化創意園區三大建設

俊逸兒童廣播營　小主播宣誓打擊假新聞

台南出現高度疑似本土登革熱病例　需經2次採血研判！

自小客車大雷雨拋錨停路中　里警獲報推車濕透全身解燃眉

新竹縣AI玩真的！　「國際AI智慧園區」環評過關　

0813中華醫大淹水　全體動員完成災後復原

新竹縣年度盛事「耕讀生活趣」　四大主題網路報名開始

宜蘭五結水產豐年祭　 捕魚、八卦網、釣蝦及美味海鮮餐等你來

「屏東本事」　文化部金鼎獎推薦優良出版品

莫允雯私下根本「行動小廚娘」！　自嘲像大嬸：朋友餓了都會來找我

戴37萬名錶試射飛彈！人民面臨饑荒　金正恩「藐視制裁」繼續買奢侈品

世羽賽／陸媒看好周天成封王　奪冠指數僅次球王桃田賢斗

台中騎士「衝撞分隔島滑行3m」重傷　友人求目擊者：他身上有輪胎痕

岡山女騎士遭沖走殞命　韓國瑜殯儀館慰問家屬：大小工地將採複合檢查

時力內戰！陳雨凡隔空嗆黃國昌「至少我敢出來戰」

曾沛慈療情傷「手撕照片到濺血」　驚爆長達兩年罹這病！

門外傳怪聲！盆栽內「小土堆」不停滾動　她一看驚呆了

E Ink元太科技攜手DCI　美國佛州醫院導入照護資訊數位看板

11位主子「一字排開」脫毛秀　成果「鋪滿地板」超壯觀

地方熱門新聞

20億威力彩彩券行曝光！老闆娘..

補螺神器出現　清除福壽螺不再叫..

女童公園戲玩找不到爸爸哭泣　警..

遇警推三阻四拒酒測　告知扣車罰..

台南歸仁、永康降雨百毫米造水患

桃園高鐵站區內水族館　明年開幕

機車搭載兒童四字訣　金山警加強..

「我媽媽在家…」男拄步行輔助器..

台南12區道路橋梁持續封閉　

機車搭載兒童四字訣　瑞芳警加強..

高雄爆乳甜姐蔡宜芳高票落選

7年級化工廠技術師　轉型種有機..

快儲水！桃園、新北9.8萬戶大..

台電暑期開辦2019羽球FUN..

更多熱門

相關新聞

最療癒的夏天在宜蘭！

平常上班、上課壓力大，你需要在放假時好好療癒自己一下！夏天，最療癒的享受就是欣賞無敵海景，假日到宜蘭外澳附近的北關海潮公園，美麗的海景將帶給你滿滿正能量！

南方澳第3漁港移工落海　送醫不治

「我去上班了」吊掛2死　工人母淚崩

吊籃18米高墜地2死　宜蘭縣府全力協助處置

宜蘭2死工安　職安署初判違規吊掛

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

說謊照曝！韓「換咖繼續打麻將」　韓冰一旁滑手機

瘋傳他中20億捐 賓士抽獎！2萬網友留言慘了

女星勒斃17歲愛女再上吊亡！留遺書：我不能沒女兒

館長宣布參選2020！網嚇傻：總統好

汪搶走床位超爽　媽一掀被超傻眼

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

愛犬池塘玩球　30分鐘尿失禁腦死

不識字貴婦9億存款遭盜用　反被銀行求償7億　

韓網瘋傳：偶運會抓包情侶戀愛！

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

韓國瑜謊言遭戳破林智鴻PO麻將照打臉

騎士遭輾死心臟噴飛！掉路上還在跳

洪慈庸退黨　周偉航：投票輸就跑

「韓國瑜氣已衰、勢已危」　黃創夏：必敗宿命難逃

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

更多

最夯影音

更多

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面