宜蘭五結水產豐年祭　 捕魚、八卦網、釣蝦及美味海鮮餐等你來

▲五結鄉水產豐年祭要讓你體驗拋八掛網、遊景點、釣蝦、吃蝦、吃米冰棒等樂趣。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

蘭陽溪口休閒農業區，為推廣五結白蝦、台灣鯛、石斑等水產品，與五結鄉公所17日推出「五結鄉2019年水產豐年祭」活動，首日讓遊客體驗半日漁夫樂，並有拋八掛網、遊景點，逛市集，釣蝦、吃蝦、鯛魚丸子、炒米粉、吃米冰棒等樂趣。

五結鄉公所表示，水產豐年祭活動，17日是半日漁夫生活體驗，帶領遊客遨遊自行車道，與太平洋和龜山島相伴，隨後穿梭在養殖池，聽取漁人經驗分享，還有捕魚、八卦網、釣蝦體驗，並。品嘗新鮮美味海鮮餐。

▲五結鄉水產豐年祭要讓你體驗釣蝦、吃蝦、吃米冰棒等樂趣。（圖／記者游芳男攝）

18日是邀請親子參與以當地特產與美景為主題的彩繪活動，並在主活動成果發表，組成一幅大拼圖供民眾拍照打卡。

而水產豐年祭主活動是24日（星期六）上午8時30分開始，當日活動包含拋撒八卦網比賽，展現舊時漁夫厲害的捕魚技術，還有夾蝦剝蝦競賽、親子釣蝦體驗、打卡送米冰棒活動，以互動的方式讓民眾體驗當地漁村生活。

24日近午時分，並有鮮蝦沾醬、台灣鯛丸子湯、老牌米粉炒供民眾品嚐，活動豐富有趣，歡迎遊客參加。

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