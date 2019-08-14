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社會 社會焦點 保障人權

早上一句「我去上班了」成遺言　宜蘭吊掛2死…孝子媽哭紅眼

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記者黃翊婷／綜合報導

28歲李姓工人13日跟著王姓老闆一起在宜蘭礁溪鄉中山路二段某處進行吊掛招牌作業，沒想到吊臂與吊籃脫鉤，兩人從6樓高的地方摔落，緊急送醫仍宣告不治。李母得知這個消息一度哭紅眼，不敢相信早上才跟家人說「我去上班了」的兒子，如今再也回不了家。

李男與老闆當天一起搭上限乘2人的吊籃，並由地面的陳姓操作員（有吊籃操作執照）執行，預計進行招牌吊掛作業，但上升期間吊籃勾到招牌鋼架凸出的鐵質燈架，他們試圖與地面人員聯繫，疑似因為通訊不良而失敗，接著吊臂就與吊籃脫鉤，兩人自6樓高的地方摔落再彈飛，在地上留下一大灘血跡，等到警消人員到場時，兩人都已經沒有生命跡象，送醫急救仍因傷重宣告不治。

▲宜蘭一輛吊車吊籃，從18公尺高（紅圈處）墜落，造成2死工安慘劇。（圖／游芳男翻攝）

▼▲吊籃是被紅圈處的燈架勾到。（圖／記者游芳男攝、翻攝，下同）

▲▼2死工安慘劇，肇事的吊車與吊籃。（圖／游芳男攝）

李母聽聞消息與小兒子一起趕往醫院，得知大兒子不幸摔死，當場崩潰痛哭；她向《自由時報》透露，大兒子從國中畢業就開始工作分擔家計，在該吊車公司已經做了5、6年，13日早上出門前還跟家人說「我去上班了」，沒想到中午就出事，一想到孩子早上人還好好的，如今卻變成這樣，她實在難以接受。

而王姓老闆的兒子當時人就在現場，親眼目睹父親慘死，心中也很難過，他表示，自己是在地面擔任助手，曾在無線電中聽到爸爸說要（吊臂）往下，這樣就不會勾到，但不知道是無線電有問題還是其他因素，吊臂還是繼續往上升，接著吊籃與人就一起墜落，「一切都發生得太快，完全來不及反應」。

▼王姓老闆的兒子目睹父親與工人從6樓高的地方摔落。

▲宜蘭2死工安意外，王姓業者兒子目睹父親與工人摔死。（圖／記者游芳男翻攝）

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關鍵字：宜蘭,工安意外

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