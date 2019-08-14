喝茫了...南方澳第3漁港移工落海　送醫不治

▲警消在港邊急救落海的印尼漁工。（圖／宜蘭消防局提供）

記者游芳男／宜蘭報導

13日晚11時許，宜蘭南方澳漁港發生落海事件，24歲印尼籍移工經警消救起送醫急救，但仍宣告不治。

宜蘭縣消防局13日晚11時許，接獲民眾報案，在南方澳第3漁港傳有移工落海，搜救人員到場後，發現原來是移工喝醉酒，不慎跌落港內。警消與海巡及附近船員搜展開尋，13日晚11時37分，順利在港內發現落海的移工，但已無生命徵象。

警消在港邊先為落海移工實施CPR後，後緊急送往蘇澳榮民醫院急救，但仍宣告不治。