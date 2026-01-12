嘉藥學生赴日取經　實地見證日本藥事科技與職人精神

▲嘉南藥理大學藥學系師生赴日本展開為期八天的移地教學，實地取經國際藥事趨勢。（記者林東良翻攝，下同）

台灣正式邁入超高齡社會，藥事產業也同步面臨人力短缺與服務模式轉型挑戰。為培養學生宏觀視野、汲取國際經驗，嘉南藥理大學藥學系王四切教授近日率領藥學系學生，前往日本仙台與東京，展開為期八天的「境外移地教學」，透過實地參訪，深入了解日本藥事制度與科技應用，為台灣藥局轉型提前布局。

此次考察團成員背景多元，除大學部學生外，也包含藥學系碩士在職專班學長姐，成員中不乏藥局負責人、生技公司高層與醫院資深藥師。不同世代與實務經驗在旅程中充分交流，形成難得的產學與國際並進學習場域，展現藥學專業的世代傳承。

考察首站造訪位於311大地震災區的東北醫科藥科大學附設醫院，該院長期投入災難醫療體系建置，讓學生實際理解藥師在災害應變、藥品供應與醫療支援中的關鍵角色。隨後一行人轉往東京藥科大學及八王子藥劑中心，實地參訪社區藥局運作模式。

在八王子藥劑中心，學生親眼見證結合無菌調劑室與機械手臂撿藥的自動包藥系統，科技高度導入藥事流程，讓不少人深受震撼。團員普遍認為，這樣的智慧化設備，正是台灣藥局未來因應人力短缺、提升服務效率的重要方向。此外，漢方知名企業「藥日本堂」將傳統中藥結合現代數據管理與時尚化諮詢的創新商業模式，也讓學生看見大健康產業的嶄新樣貌。

此次行程中，最引人注目的莫過於經營「中西藥局」的父子檔羅志祥與羅寬。父親羅志祥為資深藥局負責人，目前就讀嘉藥藥學系碩士在職專班；兒子羅寬已具醫檢師資格，在父親鼓勵下報考嘉藥藥學系大學部，現為學生亦是藥局實務工作者。父子同團赴日，跨世代共同學習，展現將國際經驗帶回台灣的行動力。

羅志祥分享，日本藥學教育紮實，藥師專業職人精神令人印象深刻。他指出，日本藥師在交付藥品時，往往花費20至30分鐘進行詳細用藥說明與衛教，與台灣常見的快速領藥模式形成對比；而漢方藥結合科技管理的現代化應用，更是值得台灣藥事制度借鏡。羅寬則觀察到，日本社區藥局規模大、設備齊全，透過自動化儀器取代部分人力，櫃檯數量可同時服務多名民眾，大幅提升效率與品質。

王四切教授表示，此次參與移地教學的學生，多數具備實務經驗與決策能力，透過台、日藥事制度比較，不僅是知識輸入，更能激發對台灣藥事服務創新的深層思考。嘉南藥理大學未來將持續推動國際學術與實務交流，帶領學生走出教室、接軌世界，培育具備全球視野與產業敏感度的藥學專業人才。