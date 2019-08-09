利奇馬北偏…宜蘭閃過風雨「賺到颱風假」！林姿妙：我要去拜天公

記者游芳男／宜蘭報導

執政首次宣布放利奇馬颱風假，宜蘭9日上午風雨小，因利奇馬路徑北偏，並未如預期般出現強風豪雨。針對縣民爽放颱風假1天，是否會質疑中央氣象局預報風雨準確度？宜蘭縣長林姿妙說，尊重中央氣象局的專業，「要非常感謝上天的幫忙，讓大家有驚無險」，還笑著表示「我要去拜天公，感謝保佑！」

▲爽放颱風假，林姿妙說，沒有災情非常感謝老天幫忙「我會去拜天公」。（圖／游芳男翻攝）

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9日利奇馬颱風假，但上午宜蘭沒風沒雨，8日晚間是如何決策來宣布放颱風假？林姿妙說，天災地變沒有辦法預測，但根據中央氣象局的颱風預測報告，宜蘭9日是逹到停班停課標準，所以我們不能拿人民的生命財產安全來開玩笑，這是很危險的事，「逹到停班停課標準我們就宣布不上班不上課，這是宜蘭縣政府應該負責的事，我們也感謝上天的幫忙，讓大家有驚無險，非常感謝老天。颱風不要來咱們台灣，全去海上、不要傷害人就好了！」

被問到會不會感覺這次颱風預報並沒有那麼的準確？林姿妙回頭看了宜蘭消防局長徐松奕，徐則小聲地在林姿妙耳際後方提醒「尊重專業」，林姿妙這才笑著說「我知道」，並向媒體說「我們尊重中央氣象局的專業，因為我們認為中央氣象預報是最標準的」， 她也會去天公廟拜拜感謝天公，感謝天公保估宜蘭大家在這次颱風中都順遂平安。

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