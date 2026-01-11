國際馬拉松選手入住台南星級飯店遇缺水　市府連夜協調水車解危機

▲「2026台灣國際馬拉松 in 台南」賽前，國內外選手入住台南星級酒店，卻一度因水壓不足無法盥洗，所幸市府深夜介入協調解危。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

「2026台灣國際馬拉松 in 台南」11日清晨鳴槍開跑，賽前卻一度爆出插曲，多名國內外選手提前入住台南市某星級酒店備戰，不料10日下午卻發生自來水水壓不足，導致部分房客無法盥洗引發客訴，酒店憂心國際賽事形象受損，緊急向市府求助，市長黃偉哲派員到場協調，並要求水利局介入溝通，最終透過水車供水，驚險化解缺水危機。

據了解，該星級酒店於10日下午4時左右發現自來水公司供水水壓持續偏低，研判晚間恐影響房客用水，立即啟動應變機制嘗試購水支援。然而，因適逢週末，高雄岡山水廠無法供應取水，與酒店簽約的供水車也無法即時調度，酒店轉向自來水公司詢問是否能於台南就近取水，盼由高雄供水車直接北上取水，惟遲未獲得明確取水地點回覆，僅被告知將先行「增壓供水」。

情況至傍晚仍未改善，10日下午5時40分，酒店向台南市副市長姜淋煌及東區忠孝里里長吳清安反映請求協助。經轉介後，自來水公司回應已調配供水並派員到場查看，但表示現場「無法立即處理，只能等待水壓回復」。

到晚間7時50分起，陸續有房客反映房內無水可用，客訴聲浪升高；酒店檢視後發現，自來水進水量與上午相同，水流極為緩慢。晚間9時，自來水公司人員第二度到場查看，仍回應僅能等待水壓回穩，直到晚間10時，進水情況仍未明顯改善。

酒店見狀況供水無法自行排除，再度向市府緊急求助。市長黃偉哲得知後，立即指派人前往飯店了解實況，並責成水利局長協助溝通自來水公司，要求盡速提供替代水源。至晚間11時，飯店水塔儲水量暫時足以供應部分房客盥洗，客訴情形才稍微緩和。

11日凌晨0時30分，台南自來水公司一輛5噸水車抵達飯店開始供水；凌晨1時45分，高雄合約供水車亦到場取水進行補充。直到11日上午10時左右，飯店水壓才逐步恢復正常，營運全面回穩。期間，飯店持續向旅客說明並致歉，多數住宿選手亦表達理解，事件最終未影響國際馬拉松賽事進行。