吊籃18米高墜地2死　林姿妙：檢視縣內高風險作業環境

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭13日發生2死工安慘劇，縣長林姿妙獲悉後，立即責成秘書長林茂盛召集相關單位，盡全力協助處置，並要求檢視縣內各高風險作業環境狀況，避免憾事再次發生。

▲宜蘭發生吊車吊籃18公尺高（紅圈處）墜地2死工安，宜縣府全力協助處置。（圖／記者游芳男攝）

宜蘭縣政府表示，宜蘭消防局13日接獲工安通報後，立即由礁溪、特種分隊救護車及小型水箱車前往救援，經實施CPR急救後分流送往礁溪杏和醫院及陽大附醫救治，目前兩人均已判定死亡。而勞工處、社會處及衛生局也針對罹災勞工家屬提供慰助、關懷及後續協助。

針對意外發生現場，勞工處由處長吳志宏帶領同仁於事發後立即前往了解，並通報同勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心。

勞工處表示，依據「起重升降機具安全規則」規定，吊車使用前必須經勞檢機構或代檢機構檢查合格並發給檢查合格證才可使用，操作人員也須取得技術士技能檢定合格。至於事故原因，仍待勞動部職安署依上揭規定進行職業災害檢查後判定。

建設處則表示，經查本案施工建築領有本府核發變更使用執照，其中地上3、4層變更為坐月子中心；建物外觀係原始竣工即設置的結構，用於招牌廣告之支架亦為合法申請使用，尚無違章建築及違規廣告物查處紀錄。

針對宜縣各個高風險作業環境，秘書長林茂盛也將召集相關單位研商協處措施，避免類似工安意外再次發生。

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