夫亂刀砍死妻！死者賣檳榔常有男客搭訕　鄰爆：凶嫌醋勁很大

記者游芳男／宜蘭報導

七夕情人節人倫悲劇！宜蘭7日零時許驚傳殺妻案，呂姓夫妻大吵架後，丈夫以20多公分長的刀子砍殺妻子10刀致死後逃逸，清晨5時許，警方在桃園市緝獲呂姓凶嫌。初步了解，呂嫌是因夫妻長期感情不睦與金錢糾紛才引發殺機。警方偵訊後將依殺人罪移送偵辦，另將剖解以釐清死者致命傷。

▲王姓死者在宜蘭頭城住家不遠，經營的檳榔攤。（圖／游芳男翻攝）

警方調查，宜蘭頭城武營地區長期感情不睦、時常吵架的一對夫妻，社會處2015年就因丈夫動手打妻而通報是家暴高風險家庭。這對夫妻7日零時許又起口角大吵架，吵到鄰居都聽見。

夫妻爆激烈口角後，有毒品前科且曾中風過的61歲呂姓丈夫，一時情緒失控，拿家中一把長20多公分刀子，在住家2樓房間內，砍殺46歲王姓大陸配偶後逃逸。

▲宜蘭夫殺妻命案的凶嫌住家2樓現場。（圖／游芳男翻攝）

凶嫌呂男與前妻所生的大女兒，7日凌晨1時許下班返家，發現繼母陳屍住家2樓房間門口血泊中，緊急叫救護車並報案。

鄰居們表示，死者4、5年前，在離住家約300公尺遠的自家一空地上，以簡易鐵皮屋，賣榔攤與飲料等，凶嫌也時常會去檳榔攤幫忙。「他們家經濟還不錯，兩人就是很會吵架，感情不好大家都知道」、「而凶嫌醋勁很大，有時見顧客買檳榔時與死者都說話，凶嫌就會生氣，甚至還說不賣東西」，但凶嫌會下重手，他們也不敢相信。