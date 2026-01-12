桃園市新住民服飾特展　培力新二代專業技能

▲杜慈容局長(左四)出席桃園市新住民服飾特展。（圖／婦幼局提供）

記者楊淑媛／桃園報導



桃園市新住民服飾特展－多元文化交織之美、11日於新住民文化會館舉辦。市府婦幼發展局局長杜慈容表示，此展覽以異國服飾作為多元文化的象徵指標，除展出來自越南、印尼、泰國、菲律賓、緬甸、馬來西亞等傳統服裝外，同時作品也有黎明技術學院新住民學生所創作的多元創新服裝或配飾，展期迄1月17日止。

杜慈容表示，新住民是桃園重要的力量，培力新住民多元化專業技能、考取證照，讓優秀的新住民擴展自身舞台、發光發熱是桃園市政府一直以來努力的目標。黎明技術學院副學務長莊哲仁並說明，該校服飾設計系已針對新住民及新二代學生提出四年免學雜費的優惠措施(每年提供55名)，期待讓新住民發揮語言優勢，鏈結大學、銜接就業，培養專業技能，培養具跨國產業所需的專業人才。

桃園市新住民服飾特展由黎明技術學院承辦，邀請新住民及團體共同參與交流，通過現場導覽說明作品理念，並針對培力新住民/新二代學生優惠就學措施進行說明。包括：桃園市海南同鄉會理事長岑海紅、桃園市新住民文化交流協會理事長譚琳、桃園市東南亞藝文教育創新暨研究協會理事長范美幸及桃園市印尼交流文化協會理事長謝努濃及多位新住民一同出席活動。