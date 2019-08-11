陳宏昌批韓12日研議處分　支持者洗版國民黨臉書「不開除就不投藍！」

▲藍營支持者呼籲黨中央開除陳宏昌黨籍。（圖／翻攝自中國國民黨臉書）

記者楊蕓／台北報導

國民黨中評委陳宏昌11日公開力挺總統蔡英文連任，還批評高雄市長韓國瑜任立委時「只會吃喝玩樂抱女人」，引發藍營支持者不滿。雖然蘆洲黨部將於12日召開考紀會研議處分，但短短一個下午已有上千支持者湧入國民黨粉絲專頁留言，要求黨主席吳敦義開除陳宏昌黨籍，否則2020大選「不投國民黨」。

湧蓮寺主委、國民黨中評委陳宏昌11日上午陪同蔡英文參拜蘆洲湧蓮寺。陳宏昌致詞時語出驚人，提到兒子詢問他，為什麼國民黨可以提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂抱女人的人當總統？那「我以後也要這樣！」讓陳宏昌嚇得直呼「夭壽！」、「這樣以後要怎麼教兒子？」他更呼籲大家眼睛睜大，維護中華民國政權，台灣絕對不能變成香港第二，祝福蔡英文高票當選。

▲總統蔡英文、陳宏昌。（圖／記者陶本和攝）

國民黨稍早發布聲明，強調「我們不能僅憑媒體報導內容，評斷黨員行為，目前黨中央責成新北市黨部了解實際情況」；至於是否做出開除黨籍的處分，國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，12日將由蘆洲黨部將召開考紀委員會，報告將送交中央黨部處理。

然而，陳宏昌的言論已引發藍營支持者不滿，短短幾小時內國民黨臉書湧入上千則留言，紛紛要求吳敦義開除陳宏昌黨籍，有人則認為明天才召開考紀委員會太慢，直呼「國民黨危機處理龜速！還要等明天才處理？敵人已經攻進來了」，還有不少網友在底下留言揚言「不開除陳宏昌，就不投國民黨立委！」、「不排除包圍黨中央！」

