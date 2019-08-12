快訊／國民黨蘆洲黨部斬陳宏昌最輕「停權」 考紀會下午2點登場

▲總統蔡英文與湧蓮寺主委、國民黨中評委陳宏昌。（圖／記者陶本和攝）

記者羅婉庭／新北報導

2020選戰開跑，總統蔡英文11日赴新北5拜廟，湧蓮寺主委、國民黨中評委陳宏昌致詞時批評高雄市長韓國瑜，並支持蔡英文連任。對此，國民黨蘆洲區黨部預計12日下午兩點將召開考紀會，新北市黨部收到處分報告，最快傍晚提報黨中央，也將建請黨中央予停權等黨紀處分。

新北市黨部主委李乾龍表示，站在身為黨的中央評議委員的立場，如此惡意批評黨提名的總統參選人很不恰當；因此，市黨部收到區黨部的考紀報告後，預估可能建請黨中央予停權等黨紀處分，他也指出，任何人都不應為個人因素來貶抑別人。

李乾龍表示，這件事情茲事體大，國民黨蘆洲區黨部12日就會召開考紀委員會，新北市黨部收到處分報告後，也會加註意見提報黨中央；他強調，陳宏昌說韓國瑜「整天打麻將、吃喝玩樂抱女人的人當總統」，這些都不是事實，應酬不免飲酒，打麻將未涉及賭博，而「抱女人」指控更已被駁斥。對於黨部將召開考紀委員會，甚至有黨員認為應該開除黨籍處分。

蔡英文11日在蘆洲湧蓮寺進行參拜，陳宏昌在致詞時語出驚人，提及自己被兒子詢問，國民黨怎麼可以提名一個整天打麻將、吃喝玩樂、抱女人的總統候選人？讓他笑說「夭壽，怎麼教孩子？」。

陳宏昌說，歡迎蔡英文在百忙之中到這裡參拜觀世音，湧蓮寺相當靈驗，相信在觀世音面前參拜的候選人，「絕對都會高票當選」。 國民黨也對此發出聲明，我們不能僅憑媒體報導內容，評斷黨員行為，目前黨中央責成新北市黨部了解實際情況。