「手搖飲之亂」逼出13間店表態　柯文哲皺眉：不是文明國家該有的現象

▲柯文哲評手搖飲之亂「是政治壓迫經濟的例子」。（圖／記者洪正達攝）

記者李唯甄、洪正達／台南報導

一芳台灣水果茶風波持續延燒，也燒出一場「手搖飲之亂」，13家手搖飲品店陸續發表「中國台灣，中國香港」等言論，讓台灣網友紛紛不滿留言抵制。台北市長柯文哲被問到此事，皺起眉頭表示「這是政治壓迫經濟的例子」，「人民如果連不表態的自由都沒有，這不是文明國家該有的現象」。

「手搖飲之亂」持續延燒，包含一芳、COCO都可、貢茶、大苑子、85度C、鹿角巷、日出茶太、鮮芋仙、老虎堂、迷客夏、珍煮丹、五十嵐、丸作食茶等13家手搖飲品店，都陸續發表如「源自中國台灣」、「中國台灣，中國香港」等言論，引起台灣網友不滿，紛紛留言抵制。柯文哲11日受訪被問到此事，表示這又是一個「政治壓迫經濟的例子」。

「一個文明的國家，人民有表態的自由，但更重要的是，人民也有不表態的自由，如果連不表態的自由都沒有，這不是文明國家該有的現象」。柯文哲表示，對於中國大陸經濟的成長，我們表示佩服，但政治發展跟經濟發展不可能永遠維持這麼大的落差，「這一定遲早會出事」。「台灣30年來的民主發展，我覺得可以給大陸很大的啟發」。

▲一芳在廣州的店面掛出五星旗。（圖／翻攝自微博）